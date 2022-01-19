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台2050淨零碳排排除核能 學者：現行能源配比很難達標

台灣新聞組／台北19日電
國發會主委龔明鑫表示，3月將提出台灣2050淨零碳排路徑圖，目前規畫淨零目標電力配比不包括核能。（本報資料照片）
國發會主委龔明鑫表示，3月將提出台灣2050淨零碳排路徑圖，目前規畫淨零目標電力配比不包括核能。（本報資料照片）

為推動2050年淨零碳排，國發會主委龔明鑫昨天表示，3月會提出台灣淨零碳排路徑圖，將揭露達到淨零目標的電力配比，依照目前規畫並不包括核能。不過有學者表示不看好，認為以台灣的能源配比來說，2050年要達到歸零，相當悲觀。

本報系聯合報報導，去年底台灣四項公投案無一通過，留下難解的能源議題，工商界大老憂心國內陷入缺電危機，台電總經理鍾炳利昨天保證，今年供電穩定，不會重演去年五一三大停電；不過業界更擔心台灣綠電建置進度慢，但天然氣發電在全球碳排放路徑圖不合COP26規範，將對台灣全球供應鏈產生負面影響，籲政府應檢討能源政策，以達到減碳目標。

不過，龔明鑫昨透露，台灣2050淨零目標的電力配比，目前規畫仍不包括核能。工商界憂心2050年過度依賴仍會排碳的天然氣發電；學者則指出，台灣要達成淨零碳排，若不納入核能規畫，就一定要找到其他的乾淨能源，依照台灣電力排碳係數目標「跳票」的現況，2050年很難達標。

中經院助研究員陳中舜表示，能源局統計，2020年電力排碳係數0.502，也就是每度發電產生0.502公斤二氧化碳排放，比法定目標0.492高，也已比IEA（國際能源署）訂出的目標值還要高。以台灣的能源配比來說，2050年要達到歸零，相當悲觀。

為落實淨零碳排目標，能源占比如何規畫引發關注。龔明鑫說，根據規畫，「2050淨零碳排沒有核能，目前為止沒有」。

至於如何從2050年火力發電占比八成做到淨零碳排，龔明鑫表示，那就要盡很大努力，路徑圖正式公布時，就會提出規畫方向。

天然氣 減碳 供應鏈

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