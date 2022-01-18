1人抱走2注頭獎 1.64億大樂透「趕在最後一刻領走」

公益彩劵大樂透有兩注頭獎彩金17日到期，原先以為無人認領即將充公，沒想到最後一刻中獎人出現。（本報資料照片）

台南財神發公益彩券商行、錢來旺彩券行，去年10月各開出一注大樂透頭獎，領獎期限只到昨天。台彩證實，中獎人已趕在昨天來領獎，且兩注頭獎均由一名台南女性得主獲得，共抱走新台幣1.64億元。

中央社報導，台灣彩券公司去年（2021年）底發出新聞稿，呼籲大獎得主留意領獎期限。去年10月15日台南市安南區的財神發公益彩券商行和錢來旺彩券行，各開出一注大樂透頭獎，每注分得獎金0.82億元，但都還無人兌領，領獎期限只到今年1月17日。

今天就是領獎的最後一天，台彩傍昨晚發出新聞簡訊通知，這兩注大樂透中獎人已現身領獎，而且兩個頭獎都是由同一人抱走，初步了解得主為台南人、女性，是以自選號碼搭配多期投注，分別在兩家彩券行以同一組號碼購買，兩邊都中獎，共獲得1.64億元獎金。

該名幸運得主的自選號碼為「02、12、21、25、26、37」，特別號「10」，選擇購買的兩間彩券行，根據Google 地圖顯示，距離也不遠，車程在3分鐘內。

此外，去年10月26日台中市潭子區鑫好運彩券行開出的1億元大樂透頭獎，得主至今則尚未現身，提醒最後領獎期限只到1月26日；如逾領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。