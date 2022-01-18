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對台貢獻獲認最大 蔣經國七海文化園區 10億打造全靠捐助

記者王寓中／台北18日電
經國七海文化園區即將開放，園區內，七海寓所沿山坡興建，中華民國第一座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」則建在湖畔。（圖：蔣經國國際學術交流基金會提供）
經國七海文化園區即將開放，園區內，七海寓所沿山坡興建，中華民國第一座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」則建在湖畔。（圖：蔣經國國際學術交流基金會提供）

「每隔一段時間就有媒體問民眾，戰後歷屆總統哪個對台灣貢獻最大？問了二十幾年，沒有任何例外，蔣經國永遠是被民眾認為對台灣貢獻最大的總統。」蔣經國基金會執行長朱雲漢說，第一座總統圖書館為蔣經國興建，非常合理，也早該做了。

朱雲漢受訪指出，基金會推動興建「經國七海文化園區」，從2012年向台北市政府遞交規畫構想書以來，一路遇上官僚體系、法令等困難，但都逐一克服，雖然做晚了，但至少有做到位；總統圖書館在蔣經國逝世34年正式開幕，也說明蔣經國的歷史定位經得起歷史考驗。

他說，經國文化園區BOT案總共花了台幣十億元(約3629.7萬美元)經費，但沒有一毛錢是政府的，每年還給政府繳土地租金，也沒有一毛錢動用基金會永久基金，每分錢都是社會熱心人士捐出來的，這說明蔣經國活在很多人心中。

朱雲漢說，經國七海園區原叫七海寓所，是唯一市定古蹟經過兩次指定的，擴大古蹟指定範圍有必要，這才是蔣經國在世時整個真正七海寓所場景。蔣經國過世後，海軍偷偷摸摸把水塘和周邊收回去，只留條便道與圍牆內的寓所。

至於將蔣經國總統圖書館定位為二十一世紀的漢學數位圖書館，朱雲漢指出，蔣經國除了在關鍵年代對經濟建設、政治制度、變革、社會轉型、本土化、民主化的貢獻，更重要的是文化定位，這是蔣很重要的遺產。

朱雲漢表示，蔣經國總統圖書館的定位是參考美國歷屆總統圖書中最好的範例，也許規模不是那麼大，但是在設計、尺度、功能都不會遜色，因為不僅會是國家的櫥窗，也是門面。

蔣經國 圖書館 古蹟

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