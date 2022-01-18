蔣經國生前菜單曝光 吃到魚翅餃…要廚房別再做

經國七海文化園區內「蔣經國總統圖書館」1樓展覽廳。（記者蘇健忠／攝影）

蔣經國 總統1988年1月13日病逝，蔣經國總統圖書館整理出他生前最後一個月的每日膳食菜單與飲食情況紀錄，長期為糖尿病 所苦的蔣經國，飲食相當節制，食量很小，有回廚師為他準備魚翅餃一個，餐後即下令以後不要做魚翅餃。

原本的七海寓所車庫，經過重新設計，修改為展覽廳，介紹蔣經國一家人自1960年代從台北市長安東路遷入大直七海寓所的過往。

七海寓所展覽廳有一份蔣經國病逝前一個月的日常膳食菜單及飲食情況紀錄。這份菜單登記為1987年12月2日，早餐有稀飯一碗、滷花生米兩口、皮蛋一個、豆腐滷一口、起士一口、燕窩一碗、咖啡 半杯，但是沒有吃雪菜炒毛豆。午餐有梅干菜燒肉一口、銀芽雞絲兩口、清炒豆苗三口、素什錦一口、蛤蜊土雞塊湯一口、魚翅餃一個。水果有草莓六個、山竹兩個、柚子兩片。江浙菜當中常見的紅燒黃魚，蔣經國卻一口都沒吃。

12月5日的晚餐菜單是，八寶辣醬兩口、紫菜上湯一碗、紅魚四小片，水果有柚子三小片、梨子三口、草莓兩個。廚房為蔣經國準備的干燒四季豆、清蒸鱈魚、子薑牛肉絲，蔣經國也都是一口沒吃，蔣經國晚餐食量不大，即使浙江人日常冷盤菜八寶辣醬也只吃兩口。不過，在這份菜單上面，可以看到特別標註，蔣經國吃到魚翅餃後，餐後下令轉告廚房，魚翅餃以後不要做。

蔣經國到台灣早期善飲，喜吃狗肉，因為飲酒與飲食習慣，難免影響身體健康。根據蔣中正大事長篇初稿，1954年6月12日，因為蔣經國罹患糖尿病，體重減輕14磅，蔣中正在日記留下「甚憂」兩字。

早期美國中央情報局派駐台灣的克萊恩，與蔣經國維持非常好的合作關係，克萊恩知道蔣經國有糖尿病之後，便透過美方特殊管道取得胰島素，在台灣醫療尚不發達的年代，對蔣經國的健康幫助很大。