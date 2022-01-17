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酒駕從嚴審查 全台9天67人入監

記者蕭雅娟、李隆揆／台北17日電

高雄男子黃子洋酒駕釀一死三傷悲劇，嚴懲酒駕聲浪不斷。法務部對修法持嚴謹態度，但重申嚴懲酒駕，昨並提出「成效」，全台各地檢署從嚴審核酒駕得易科罰金者，九天共67名酒駕犯被直接發監執行；另行政執行署近兩周執行2000多件滯欠酒駕罰鍰，逾3500萬元台幣入庫。

法務部昨公布統計，本月6日至14日，全台判刑六月以下徒刑、可易科罰金酒駕被告，經各地檢署執行檢察官「從嚴審查」，依刑法41條「但易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者」，共否准67人易科罰金。

法務部說，檢察官面對酒駕案一律從速從重追訴，法院判決量刑過輕，公訴檢察官也會上訴，具體求處重刑。另幫助酒駕犯戒除酒癮，由偵查檢察官審酌，如經醫師評估適合戒癮治療，認定適合緩起訴處分者，將命完成戒癮治療、遵守預防再犯；倘若緩起訴期間內再犯或未完成履行事項，撤銷緩起訴，求處重刑。

行政執行署全台13分署則同步執行酒駕罰鍰案件，逾期未繳者2095件，兩周內已全部繳清或分期付款、查扣財產，有效執行金額逾3500萬。

矯正署各監所執行「酒駕收容人處遇實施計畫」，酒駕受刑人在監所接受完整矯治，未完成戒除酒癮處遇者，或成效不佳，嚴審不予假釋。假釋中再犯酒駕，依法審酌撤銷假釋，再發監執行。

檢察官

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