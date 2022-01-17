新聞眼／核食是CPTPP敲門磚？三點戳破假象

日本福島五縣食品叩關壓力續增，地方盼中央做好配套再推動。圖為日本進口商品示意圖。（本報資料照片）

關於民進黨政府打算開放日本 福島五縣食品進口，有三件事，民眾應該先知道。

第一，南韓 至今仍對福島水產品實施禁令。2011年日本311地震引發福島電廠核災，南韓以輻射汙水影響為由，自2013年起禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉、宮城、岩手、青森等八縣28種水產品進口，日本2015年將南韓告上世界貿易組織（WTO），WTO爭端解決機制在2018年2月初判支持日本方意見，要求南韓改正，但2019年4月終審認南韓禁日本八縣水產品有理由，改判南韓勝訴，對福島水產品禁令至今。

南韓預定今年3月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），傳出媒體報導有日本官員表示，若南韓持續福島八縣水產品進口禁令，日本不可能同意南韓加入CPTPP。根據CPTPP協定內容，新會員體的加入需經已加入協定的全體會員體同意。

台灣經濟部長王美花去年12月在立法院表示，是否開放日本福島食品，將是CPTPP談判時會碰觸的重要議題。日台交流協會駐台代表泉裕泰之後說，台灣加入CPTPP與開放福島五縣食品與否是兩碼事，只要依照國際標準與科學依據就好，「我們（日本）等待著台灣自己的決心」。

第二，立法院2019年7月三讀通過海關進口關稅 稅則，大幅調降包括日本山藥、溫州蜜柑、清酒等農特產品進口關稅，當初修正理由是希望有助台灣參與CPTPP談判，為融入區域經貿整合創造有利條件。

第三，2018年11月底，反核食公投以779萬贊成，223萬反對過關。蔡英文政府在開放含萊劑美國豬肉進口，降低日本清酒輸台關稅時，持的理由都是有助台灣加入CPTPP 或美台自由貿易協定（FTA）、美台雙邊貿易協定（BTA）談判，但至今沒有一個達標，甚至沒有任何正式談判，有的只是由美國國務院主導，而非商務部主導的會談。

國際經貿談判講究平等、互惠，有所失，就要有所得。蔡英文政府為了創造國際經貿談判有利條件，開放含萊劑美豬進口、降低日本清酒等農特產品進口關稅，但是人民更應知道台灣退讓究竟能換到什麼具體的利益？