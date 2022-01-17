日本核食把關難 台灣僅三都有檢驗設備

地方衛生局官員憂心，日本福島食品開放在即，但對於檢測輻射汙染，地方沒有足夠設備與能力，盼中央做好配套再推動。圖為日本進口商品示意圖。（記者侯永全／攝影）

日本 媒體稱台灣即將開放有遭輻射汙染疑慮的福島五縣食品，民進黨 立院黨團也正在討論開放「福食」，縣市衛生局官員表示，福島食品檢驗比萊豬檢驗的挑戰更大，各地衛生局的實驗室可把關萊劑含量，但要檢測 食品輻射汙染，僅新北、高雄、台中有設備，其餘地方縣市根本沒有能力，盼中央要做好配套再推動。

民進黨立院黨團總召柯建銘上周與黨團成員、行政院官員討論福島食品進口問題，消息一出，地方官員認為開放在即，但開放後的管理難度更勝萊豬。某縣市衛生局高層指出，目前萊豬有實驗室把關萊劑含量不過要檢測食品有沒有輻射汙染，許多縣市衛生局都沒有設備，解決辦法是送原能會檢測，但過程太耗時。

上述官員說，是否比照萊豬標示產地，也是福島食品面臨的另個問題，例如福島出產的米，經過別的城市加工為米果後，最後標示的產地就不會是福島，「連衛生官員都會擔心混淆，可以想見未來民眾疑慮。」

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，食品要「實質轉型」才能更改產地，例如麵粉變成麵包，日本麵粉進口到台灣做成麵包，麵包產地就會變台灣，但如果是進口日本麵粉大包分裝成小包，產地就還是標示日本。陳怡婷說，在食安觀念上，哪個環節食安風險最大，就應作為原產地。進口後加上製作流程、保存期限等因素，在台灣加工做成麵包或麵條等是最後一個環節，食安風險最大，所以產地標示台灣。

本報系記者連線採訪各地方政府，目前僅新北、高雄及台中有輻射檢測設備。新北及高市衛生局表示，他們是中央規定食品中「放射性核種（輻射殘留）」檢驗的聯合分工專責局，若日本福島食品進口，兩市具備檢驗量能，衛生局會隨機抽驗、取樣，為食品安全把關。

台中市衛生局食品藥物安全處長傅瓊慧說，台中市幾年前已自行購入可檢測食物輻射殘留的儀器，有能力進行檢驗，台中也會針對食品標示及輻射是否超標不定期抽檢。

桃園市政府表示，市府主張應在維護國民健康前提下，依國際食安標準、科學檢驗依據來討論是否進口福島食品。桃園衛生局目前沒檢驗輻射食品的設備，如果因個案需要，就送中央或有公證的單位檢驗。台南市長黃偉哲則說，政府對日本食品都有檢驗機制，若要開放福島產品，會做嚴格把關，應信任政府。