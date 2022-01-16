檢大辦聯亞內線交易 ​藍：高端更嚴重 至今卻無下文

聯亞藥去年6月登錄興櫃後股價大漲六倍，引發各界關注。新竹地檢署兵分22路搜索聯亞生技公司及相關處所。（記者潘俊宏／攝影）

台灣疫苗大廠聯亞 生技及聯亞藥驚爆高階主管違反證交法，聯亞藥去年6月登錄興櫃後股價 大漲六倍，引發各界關注。新竹地檢署兵分22路大動作搜索聯亞生技公司及相關處所、約談17人到案，聯亞生技執行副總彭文君及傅姓處長因涉嫌內線交易，初估共獲利500萬元（台幣，下同，約18.17萬美元），檢方訊後分別諭知300萬元、100萬元交保。

生技業人士昨說，新藥股價特別容易受到消息面影響而波動，很容易被質疑內線交易，特別是在新藥解盲前的時機更敏感，「從東洋到聯亞藥，這種調查針對意味十分濃厚」。

聯亞生技集團發布聲明說，對個別員工涉嫌內線交易一事表達遺憾，集團鼓勵員工長期持有公司股票，共存共榮。

針對台灣與新冠疫苗相關的生技業者股價傳出異常情況，檢調繼先前偵辦東洋內線交易案後，如今又對聯亞發動調查，但對於蔡英文總統與賴清德副總統昨天打第三劑的高端，士林地檢署自去年6月分案至今，仍停留在分析資料階段，沒有進一步偵辦行動，遭質疑是選擇性辦案。

開發新冠疫苗的聯亞生技集團子公司聯亞藥業，去年6月23日以每股30元登錄興櫃，當日收盤215元，股價大漲逾六倍，隔日盤中更一度衝上300元，漲勢驚人，超過高端疫苗 的276.5元，不過後來開始拉回，約半個月股價就腰斬，跌至149元。

新竹地檢署指出，聯亞藥業去年6月下旬登錄興櫃至8月間，股票價格出現異常波動，竹檢分案偵辦，指示調查蒐集事證，14日指揮檢察事務官、調查官，分別前往雙北、桃竹苗、台中、台南等廿二處搜索，其中包含位於新竹縣湖口鄉的聯亞藥業股份有限公司。

檢調大動作展開北中南搜索行動，當場查扣相關文書、電磁紀錄與筆電等物，同步傳喚母公司聯亞生技開發公司的執行副總經理彭文君、傅姓處長等管理階層及相關證人共17人到案說明，竹檢動員八名檢察官漏夜訊問，直到15日凌晨1時許結束。

據了解，彭文君及傅姓處長因在公司重大訊息發布前，買入股票，在重大利多訊息公布後，股價暴漲，兩人初估獲利約500萬元，因而涉嫌違反證券交易法的內線交易罪，檢方審酌兩人雖涉嫌重大，但尚無羈押必要，訊後諭知交保，其餘15名公司管理階層及相關證人，初步判斷涉案情節較低，均先請回。

即將上任國民黨團總召的立委曾銘宗說，對於相關生技公司內線交易質疑，外界認為高端情形更嚴重，涉案情節遭質疑的也遠較聯亞更早，金管會也將相關發現有內線交易疑義情形，移送檢調三至五次，卻反而不見檢調有進一步調查動作，檢調應該依法行政，讓社會了解真相。

國民黨立委李貴敏昨說，去年10月她曾質詢櫃買中心董事長陳永誠，高端股價飆漲「有沒有異常」？陳也鬆口承認「確有異常」，但相關消息披露後，檢調至今也沒有介入調查。

生技業人士說，雖然有立委在立院質詢時質疑高端內線交易，去年就有九次在重訊前交易量出現異常，但金管會僅表示，針對高端五個期間的交易資訊已提供給檢調，之後就無下文，好像不了了之，連查都不用查；現在疫情升溫，政府鼓勵打第三劑，也特別點名高端，蔡英文總統和副總統賴清德也身體力行，「比較之下，高端真是受盡政府寵愛」。