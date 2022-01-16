我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

新聞眼／炒股疑雲未消 選擇性辦案又一樁

記者 蔡晉宇、林政忠
聯亞爆內線交易，新竹地檢大動作收網。 （本報資料照片）
聯亞爆內線交易，新竹地檢大動作收網。 （本報資料照片）

檢調最近兩大動作引發關注，一件是大動作搜查宜蘭縣長林姿妙團隊，另一件是兵分22路搜索聯亞科技，在在牽動敏感的政治神經，讓外界充滿想像空間。

林姿妙被漏夜偵詢，最後無保請回，宜蘭地檢署雖稱第二波約詢「沒有時間表」，但相較於檢廉大動作直搗地方百里侯，最後竟無疾而終，徒留許多問號；前總統馬英九、國民黨主席朱立倫都直斥綠營政治追殺，特別是年底選戰在即，檢調若不能盡速給出答案，只會讓政治陰謀論更甚囂塵上。

聯亞內線交易案，新竹地檢昨收網；與此同時，蔡英文總統、副總統賴清德15日接種第三劑高端疫苗，為單一疫苗背書，兩支國產疫苗顯然兩樣情。

當初高端、聯亞申請緊急授權（EUA），結果天差地別。通過緊急授權的高端，股價一飛沖天，坊間炒股耳語還驚動蔡總統親自出面說明；聯亞去年8月EUA審查未過，聯亞董事長王長怡曾砲轟政府審查標準太片面、過時。聯亞砲打中央，如今爆出被搜查，至於高端疫苗疑涉違反「證交法」分案半年多的案件，外界疾呼應用相同標準檢視。

台北市長柯文哲曾高分貝質疑，新冠肺炎死亡超過100人時，也沒看過蔡英文總統出來開記者會，但高端的股票一跌停，蔡總統就趕快出面。儘管蔡總統府當時緊急嚴正聲明，財產申報都是公開透明可查證，相關政務人員都沒有炒股，但柯文哲一席話，已讓高端炒股疑雲滿天飛，難杜悠悠之口。

台灣東洋公司前年代理德國BNT疫苗破局後，內部員工遭檢舉在股價下跌前，分頭提早下車套利，涉嫌內線交易，檢調去年10月搜索東洋時，柯文哲也公開呼籲，期待台灣有公平公正的司法，「東洋要查，高端要不要看一看？」

司法節剛過，許多法律人仍記得司法院前院長翁岳生曾說過，「司法是維謢社會正義的最後一道防線，更是現今紛擾社會中維繫安定的基石」。如今聽來彷彿一大諷刺，司法猶如皇后的貞操不容懷疑，如果司法選擇性辦案，恐怕只會讓社會各界戴上有色眼鏡來看待所謂的司法正義。

高端疫苗 聯亞 柯文哲

上一則

蔡蘇體制牢不可破 綠接班埋隱憂

下一則

王必勝打完卡防護裝備就降級 桃機人員心寒控訴

延伸閱讀

民進黨下個要追殺侯友宜？朱立倫：絕不意外

民進黨下個要追殺侯友宜？朱立倫：絕不意外
檢廉大動作搜索約談林姿妙 法界：不符最小侵害原則

檢廉大動作搜索約談林姿妙 法界：不符最小侵害原則
宜縣長林姿妙捲土地弊案 遭漏夜偵訊 無保請回

宜縣長林姿妙捲土地弊案 遭漏夜偵訊 無保請回
現階段台灣政治 柯文哲：綠太壞、藍太笨、白太弱

現階段台灣政治 柯文哲：綠太壞、藍太笨、白太弱

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國身亡 郝龍斌：他受癌所苦 又對國家和國民黨失望

2022-01-10 23:43
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

2022-01-12 14:40

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻