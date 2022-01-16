新聞眼／炒股疑雲未消 選擇性辦案又一樁

聯亞爆內線交易，新竹地檢大動作收網。 （本報資料照片）

檢調最近兩大動作引發關注，一件是大動作搜查宜蘭縣長林姿妙團隊，另一件是兵分22路搜索聯亞 科技，在在牽動敏感的政治神經，讓外界充滿想像空間。

林姿妙被漏夜偵詢，最後無保請回，宜蘭地檢署雖稱第二波約詢「沒有時間表」，但相較於檢廉大動作直搗地方百里侯，最後竟無疾而終，徒留許多問號；前總統馬英九、國民黨主席朱立倫都直斥綠營政治追殺，特別是年底選戰在即，檢調若不能盡速給出答案，只會讓政治陰謀論更甚囂塵上。

聯亞內線交易案，新竹地檢昨收網；與此同時，蔡英文總統、副總統賴清德15日接種第三劑高端疫苗 ，為單一疫苗背書，兩支國產疫苗顯然兩樣情。

當初高端、聯亞申請緊急授權（EUA），結果天差地別。通過緊急授權的高端，股價一飛沖天，坊間炒股耳語還驚動蔡總統親自出面說明；聯亞去年8月EUA審查未過，聯亞董事長王長怡曾砲轟政府審查標準太片面、過時。聯亞砲打中央，如今爆出被搜查，至於高端疫苗疑涉違反「證交法」分案半年多的案件，外界疾呼應用相同標準檢視。

台北市長柯文哲 曾高分貝質疑，新冠肺炎死亡超過100人時，也沒看過蔡英文總統出來開記者會，但高端的股票一跌停，蔡總統就趕快出面。儘管蔡總統府當時緊急嚴正聲明，財產申報都是公開透明可查證，相關政務人員都沒有炒股，但柯文哲一席話，已讓高端炒股疑雲滿天飛，難杜悠悠之口。

台灣東洋公司前年代理德國BNT疫苗破局後，內部員工遭檢舉在股價下跌前，分頭提早下車套利，涉嫌內線交易，檢調去年10月搜索東洋時，柯文哲也公開呼籲，期待台灣有公平公正的司法，「東洋要查，高端要不要看一看？」

司法節剛過，許多法律人仍記得司法院前院長翁岳生曾說過，「司法是維謢社會正義的最後一道防線，更是現今紛擾社會中維繫安定的基石」。如今聽來彷彿一大諷刺，司法猶如皇后的貞操不容懷疑，如果司法選擇性辦案，恐怕只會讓社會各界戴上有色眼鏡來看待所謂的司法正義。