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恐嚇找幫派對她姐姐不利 少女被迫與他裸體視訊

記者白錫鏗／台中16日電
許男恫嚇少女「妳看妳要不要傳照片意思一下，不然妳兩個姐姐，青龍幫會幫妳照顧到好」，致少女心生畏懼，二審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判刑3年7月；及依恐嚇罪判刑3月，得易科罰金。(本報資料照片)
許男恫嚇少女「妳看妳要不要傳照片意思一下，不然妳兩個姐姐，青龍幫會幫妳照顧到好」，致少女心生畏懼，二審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判刑3年7月；及依恐嚇罪判刑3月，得易科罰金。(本報資料照片)

台中市民許姓男子前年初透過通訊軟體認識少女小芬（化名），恫嚇少女「妳看妳要不要傳照片意思一下，不然妳兩個姐姐，青龍幫會幫妳照顧到好」，致小芬心生畏懼，與許男裸體視訊，事後少女不願回應許男所發送訊息，又遭許恐嚇要散布裸照，二審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判刑3年7月；及依恐嚇罪判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，許男（31歲）2020年1月14日透過通訊軟體結識小芬後，以通訊軟體LINE暱稱「壞東西」與小芬聊天過程中，得知小芬未成年，同月下旬在他住處房間內，傳送訊息對小芬恫稱「我朋友說那天跟妳聊天，妳口氣不太好，我們已經找徵信調出妳家的資料了，彰化是不是？妳看妳要不要傳照片意思一下，不然妳兩個姐姐，青龍幫會幫妳照顧到好」。

「我朋友很喜歡妳，妳看是要給他約見面，還是妳要脫衣服視訊給他看」、「妳今天就是先脫，懂嗎？脫了嗎？」，致小芬心生畏懼，不得不依其指示，與許男進行裸體視訊，許再於與她裸體視訊過程中，未經小芬同意，利用手機擷圖功能，擷圖拍攝少女裸露胸部及下體等隱私部位。

事後，許男因小芬不再回應他所發送之訊息，竟心生不滿，於同月28日凌晨，以通訊軟體傳送訊息對小芬恫稱「我是壞東西的朋友，妳是不是在把人當塑膠」、「我告訴妳，巴結一點，不找人弄妳，但是有妳的裸照，不想在同學間太紅就盡量」、「老樣子，妳自己去看跟他表示，人家好好的跟妳聊天，都不讀不回」並傳送猥褻影像予少女，要求她再次與他進行裸體視訊，少女將此事告知老師，由老師轉知少女媽媽報警處理。

一審依違反兒童及少年性剝削防制條例罪將許男判刑3年7月；另依恐嚇罪判刑3月，得易科罰金。許男不服上訴，上訴理由是他犯後於偵審中坦承犯行，態度良好，且與被害人家屬成立調解，被害人家屬表示不追究犯行，且他所擷取猥褻影像已全部毀去，請法官從輕量刑。二審認為許男上訴無理由，予以駁回。

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