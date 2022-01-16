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新聞評論／蔡英文政府遠眺高教彩虹 卻踩壞腳下玫瑰

聯合報社論
蔡英文總統出席全國大專校院校長會議，說明高等教育四大方向。（本報資料照片）
蔡英文總統出席全國大專校院校長會議，說明高等教育四大方向。（本報資料照片）

蔡英文總統出席全國大專校院校長會議，說明高等教育四大方向，包括鼓勵學校發展個別特色、建立「產學共創」學院模式、促進技職教育發展，以及「2030雙語國家政策」。蔡英文描繪的高教風景依然美麗，但校長們顯然更關心大學的生存困境與高教的崩壞危機。原來校長們憂心的問題，並非蔡英文關切的重點。

蔡英文強調鼓勵學校發展個別特色，這也是台灣高教未來發展的方向。但是多年來，不論大學怎麼喊多元、要自主，教育部的管制從不放鬆，「教育部大學」就是全國一百多所大學共同的特色。因此，蔡英文講完「特色大學」，大學校長們首先就要求教育部鬆綁學雜費調漲機制。但蔡英文能改變「教育部大學」的格局嗎？

「產學共創」學院，是蔡英文近來最賣力推動的高教模式。去年成立了四所半導體學院，第五所也已獲核准。為替「護國神山群」輸送人才，蔡英文甚至提議寒暑假不要太長。不過，這是把大學降到職業訓練所的等級；而且特定領域才受青睞，也讓高教資源和社會人力嚴重傾斜。這類體制外掛學院，又排擠私校招生，惡化私校生存環境，讓私校校長大喊不公。

技職師生或感安慰，蔡英文還記得技職教育！其實蔡英文技職金句不少：「技職教育必須是主流教育」、「拚百達不只拚百大」、「支持技職教育，以技術力走向世界」，連口罩國家隊也是技職之功。但教改後技職教育瀕臨崩潰，蔡英文還被高中生嗆問：技職不受重視，總統能否改革？蔡英文親手端出高中職畢業先工作再就學的青儲方案，每三人就有一人退出，方案難以為繼。技職還沒重返榮耀，還是教育孤兒。

針對雙語國家目標，蔡英文也說很多學校配合政策開設雙語課程。不過，她應該多進幾個教室，去看看急就章的雙語課程實況。而當台灣師大配合國家語言發展，以台語、客語、原民語、馬祖語、台灣手語等語言授課都等同英語授課獎勵時，這個國家的語言教育政策已走火入魔到什麼地步？

蔡英文還提到擴大招收境外生，但近年境外生頻傳淪為血汗學工，蔡政府就是始作俑者！蔡政府為避開大陸市場，用力砸錢新南向；兩岸關係緊張和歧視性陸生政策，則斷了陸生生源。大學既為配合政策，更為尋求生存，招生跟著大轉向。但從東南亞到非洲，都不斷傳出外籍生被騙淪為血汗學工的事件；而只要未爆料沒報導，教育部就睜一眼閉一眼。可以說，這是缺少生源下的大學和國家政策的合謀。

最諷刺的莫過於蔡英文的冷笑話。全國大專校院校長會議因疫情停辦二年，今年恢復舉行；蔡英文說，她一直在檢討自己，為何此會議這麼久都沒邀請她，原來是沒有舉行。其實每年此會議都會邀請總統，但三年前蔡英文卻無由缺席。當時正逢九合一敗選，內閣總辭，尤其卡管失敗，管中閔正式上任台大校長之際；可想而知，如果蔡英文出席，將會面臨大學校長們怎樣的質疑。過了三年，蔡英文的寫實冷笑話還在擔心大學校長不邀她！

除了卡管已成政治干預學術的經典教案，兩岸清大交流也被無限上綱到「中共組織滲透挖角人才」，以國安為名獵巫，製造學術寒蟬，嚇阻教育交流。蔡英文檢討自己，有檢討到重點嗎？其實她出不出席校長會議無關緊要，政治黑手退出教育，才是重點。何況，蔡英文只畫著美麗的高教風景，卻不管大學正殘喘待援；她遠眺天邊彩虹，卻恣意踩壞腳下玫瑰。

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