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本土語推得動？ 全台高中僅44合格師資

記者趙宥寧、李定宇／台北16日電
2022學年起，閩南語等本土語言納中小學必修，教育部今年寒假將啟動國高中本土語文認證輔導培訓計畫。（本報資料照片）
2022學年起，閩南語等本土語言納中小學必修，教育部今年寒假將啟動國高中本土語文認證輔導培訓計畫。（本報資料照片）

台灣中小學必修本土語言即將在今年9月上路，不過全台上百所高中，僅有44名在職教師取得語言認證，為了解決師資問題，教育部今年寒假將啟動5000人培訓計畫，力拚通過率，不過若以教育部自辦閩南語考試為例，往年中高級認證通過率不到兩成，讓不少高中師驚嘆「強推本土語政策的勇氣到底哪來的？」

家長團體則憂心，本土語評分與師資都還沒準備好，恐影響繁星公平性。至於是否將加開認證考試場次。教育部表示，已納入研議。

根據現行規定，若要教本土語，都須取得語言能力中高級認證，全台約有1萬3000多名本土語師資，其中高中僅44人，且以閩南語、客語各19人最多，原住民族語認證者六人，師資比差異懸殊。

為此，教育部今年寒假將啟動國高中本土語文認證輔導培訓課程，也有地方政府自辦培訓，加強教師聽說讀寫能力。不過有教師直言，認證培訓只是「師父領進門」，後續考試準備才是「修行在個人」；另也有不少中小學教師感嘆，本土語政策上路後，不僅要兼顧本科教學，還得花心思準備本土語考試，壓力很大，更何況還要推雙語教學。

教育部今年寒假研習，更要求各校「至少」薦派一名教師參與研習，但每年認證考試只有一次，本土語即將上路，也讓教師自嘲，參與研習者根本是「全村唯一希望」。

本土語師資令不少學校頭痛。實際上，國小已推行本土語教學近20年，一至六年級每周必修一節本土語，卻仍有學校找不到合格的本土語師資，只好讓未取得中高級語言認證的班導師直接上場，甚至有教師不會講閩南語，整堂課都用電子書、播影片。有教師表示，即便教師通過認證，台語教學也不一定好。

教育部 原住民

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