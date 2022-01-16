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打炒房 台央行總裁：適時升息抑房價

記者戴瑞瑤／台北16日電
政府打炒房還有下一步，央行總裁楊金龍15日表示，將在適當時機升息，選擇性信用管制實施期間將更長，且「仍有精進調整的空間」。（記者許正宏／攝影）
政府打炒房還有下一步，央行總裁楊金龍15日表示，將在適當時機升息，選擇性信用管制實施期間將更長，且「仍有精進調整的空間」。（記者許正宏／攝影）

政府打炒房還有下一步，中央銀行總裁楊金龍昨天一場演講時示警，將在適當時機升息，未來對房價有抑制作用，也有助選擇性信用管制措施發揮效果；他說，此波房價上漲是全國性的，央行選擇性信用管制實施期間將更長，預告「仍有精進調整的空間」。

楊金龍昨出席中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，央行隨即在官網發表演講全文。楊金龍重申，央行主要以不動產貸款選擇性信用管制措施因應房市風險，未來將持續滾動檢討以促進金融穩定；至於利率，則用以穩定總體經濟。

楊金龍表示，未來貨幣政策原則朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應疫情、美中競爭、氣候變遷等新變數。至於升息時點，他重申將考慮台灣物價漲幅是否持續居高、受疫情紓困產業是否穩步復甦、主要國家升息動向。市場解讀指出，台灣央行今年3月跟進美國升息機率大增。

值得注意的是，各部會近期不斷祭出打炒房政策，但房價持續居高，被認為效果有限，甚至央行副總裁陳南光日前發文指寬鬆貨幣政策（低利率）才是房價上漲主因之一，引發「是否應升息以抑制高房價」之辯。

楊金龍在演講中明確指出，利率僅只是影響房價因素之一，房價問題成因複雜，須由相關政府部門共同因應，若單純以利率工具處理房價問題，將付出經濟成長大幅減緩的代價。

楊金龍指出，境內外有關穩定房市措施成效的實證文獻多顯示，同時採租稅與實施銀行貸款成數限制措施，可抑制房市需求，平穩房價效果較大；若住宅供給不足，平穩房價效果勢必受限。

楊金龍說，央行無法以單一政策工具解決所有問題，且政策工具該在某個時點、該如何分配使用，有許多因素須納入整體考量。近年台灣房價上漲主要係由強勁投資、預期心理、投機炒作及成本推升等因素帶動。IMF曾指出，以利率處理資產價格是「大而無當」的工具。1990年代初期的日本央行，以及2010至2014年間的瑞典央行，以升息對抗房價泡沫的失敗案例，應引以為鑑。

楊金龍強調，由於房價議題複雜，不是央行所能獨力解決，有賴各部會從需求面、供給面、制度面短、中、長期措施加強合作。

房價 央行 升息

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