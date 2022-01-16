失業男子與叔口角亂發火 刀砍祖母砍到斷

彰化縣一名男子與叔叔爆發口角，竟把氣出在祖母身上，砍傷祖母。圖為彰化縣警察局。（本報系資料照片）

彰化縣和美鎮林姓男子長期無業在家，昨疑因精神恍惚，持刀砍傷76歲祖母，造成祖母左胸有貫穿性傷口，經治療暫無生命危險，警方獲報將林男逮捕送辦，彰化地檢署認為，林男涉犯殺人未遂重罪，且有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。

警方指出，林男（27歲）與祖母沒有直接衝突，他是與家人爭吵後，無故持刀傷害長輩，涉及殺直系血親尊親屬罪，犯此罪者加重其刑二分之一。

據了解，林男三年前才勒戒結束，先前偶爾打零工，但有段時間未工作，常向父親要錢，昨天上午在家翻箱倒櫃找東西，因此與同住的叔叔爆發口角，叔叔被追逐到外躲避，林男反將氣出在祖母身上，跑到廚房去拿水果刀刺向祖母，林父回到家看到母親倒臥在地，立即報警。

警消到場時客廳一片凌亂，現場窗戶也被打破，滿是血跡，被害人側臥在一樓客廳，不斷向救護人員喊「好痛」，臉部、頭頸部及左胸、左手臂都有撕裂傷，送醫時血壓 偏低；林男身體也有多處擦傷，站在騎樓等待。

警方發現林男行凶的水果刀斷成兩截，在客廳只尋獲塑膠刀柄，未尋獲刀刃，研判斷成兩截原因，可能是水果刀太舊，將持續尋找刀刃；至於林男行凶時是否有吸毒，警方已採尿檢驗，待進一步釐清，家屬則表示林男精神長期有問題。