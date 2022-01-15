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2大原因 勞保破產年限首見延後 至2028年

記者葉冠妤／台北15日電
勞保財務最新精算報告出爐。由於基本工資調幅及勞保收益率增加、政府撥補等利多因素，勞保財務最新精算結果，勞保破產時間將由2026年延後兩年到2028年。這是勞保財務近期四次精算報告，首次延後破產時間，這也讓勞保年改動向跟時程再度被關注。（記者蘇健忠／攝影）
勞保財務最新精算報告出爐。由於基本工資調幅及勞保收益率增加、政府撥補等利多因素，勞保財務最新精算結果，勞保破產時間將由2026年延後兩年到2028年。這是勞保財務近期四次精算報告，首次延後破產時間，這也讓勞保年改動向跟時程再度被關注。（記者蘇健忠／攝影）

2021年勞保普通事故財務精算報告昨出爐，勞保基金用罄年限延後至2028年，破產年限比上次精算報告再延後兩年，這也是勞保精算報告首次出現破產年限延後。勞動部官員指出，近三年政府總共撥補了720億(台幣，以下同)，加上基金投資效益佳，是年限延後主因。但長期而言，勞保保費收入遠不足支出，潛藏負債擴大至10.29兆元。

報告最後更直指改革時間迫在眉睫，並提出三點建議，強調以公平、保費收支相等為原則，實收費率不應低於不攤提過去未提存負債的平衡費率16.27％，以及可另闢資金專責投資專款挹注、配套對策宜兼顧公平及財務永續。

勞保財務每三年精算一次，上次精算是2018年，勞保應計負債為9.81兆元，潛藏負債為9.11兆元，勞保基金於2026年破產。至於這次最新精算，勞保應計負債擴大到11.05兆元，潛藏負債則是擴大至10.29兆元，勞保破產年限則延至2028年。

勞動部勞動保險司長陳美女指出，考量近三年基金收益率有6.61％，整體基金運用效益比過往好，因此將報酬率從2018年的3.5％，提升到4％。此外，前次精算報告未納政府撥補金額，這次則加入了近三年政府總計挹注的720億元，這些因素都讓基金餘額穩定成長。

對於應計負債及潛藏負債擴大，陳美女表示，主要是因年資、投保薪資不斷增加，民眾選領老年年金比率也從過去八成跳升至九成，加上實收費率遠低於平衡費率所致。

帳面看似好轉 學者籲務實面對

勞保基金用罄年限延後，在基金投資效益與政府持續撥補下，財務危機看似好轉，但台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯表示，這幾年基金投資運用效益佳，讓這次帳面看起來樂觀，但萬一之後股市下跌了呢？建議蔡政府誠實面對勞保的結構性問題。

台大社工系副教授傅從喜也說，不管基金是2026年，還是2028年用罄，「時間都是快到了」。任何年改方案都會引起關係人反彈，帶來政治衝擊，但人口結構老化對年金制度不利是既定事實，潛藏債務也讓老年年金喪失了代間互助精神，建議政府應要務實面對。

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