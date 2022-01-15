連2案搞「詭」 律師洩緝毒情資 教唆毒販偽證

劉姓律師接受兩名毒販委任，利用閱卷機會洩漏偵查秘密，造成緝毒情資走漏，妨害毒品 案件後續偵查；台北地檢署查獲毒販通聯紀錄等證據，認定劉男涉案，昨依洩漏國防以外秘密罪、教唆偽證罪起訴。

財政部 關務署台北關前年10月攔截一件來自泰國的毒郵包，郵包裡面藏有30塊海洛因磚，純質總淨重為7.59公斤，檢調將包裹存放在台北市北門郵局等人招領。

同年11月，販毒集團成員蔡耀鋒找人頭去領郵包，又找陳姓男子在場暗中監視，以確保郵包不會被「黑吃黑」，陳姓男子目擊人頭遭逮捕。

蔡耀鋒為確保自己不被發現，找劉姓律師擔任同夥的律師前往應訊，劉男陪同偵訊後，在汽車 旅館將檢調掌握的案情、逐一轉告予蔡耀鋒知悉。

劉男要蔡耀鋒轉達陳男，教唆陳男謊稱只是要去詢問郵局營業時間，與毒品案無關，藉此掩護蔡耀鋒與同夥陳仕儒有時間逃亡。

檢方查出，劉男另在一件三級毒品案的訴訟中，受黃姓委託人之託幫陳姓男子辯護，趁著陳男遭聲請羈押禁見、律師可閱卷的機會，趁機拍下扣押物品清單，還將陳男已經供出毒品上游的緝毒情資，洩漏給黃男。

黃男為避免被查獲，在檢調追查到他之前，要求劉姓同夥丟掉手機滅證。檢調兩度突破案情，但對於辦案「斷點」感到疑惑，懷疑兩件毒品案的「共同」辯護人劉男有詭。

檢方傳喚相關證人、解讀扣案事證，認為劉男涉有重嫌，但劉男否認涉案；此外，檢察官也簽分「律他」案調查劉男是否違反律師法，並對在逃的蔡耀鋒、陳仕儒發布通緝。