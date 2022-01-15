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賤賣亞太寬頻 王令麟判賠2億

記者林孟潔、王宏舜／台北15日電

東森集團總裁王令麟和與已故父親王又曾等人捲入力霸東森掏空案，以低價將亞太電信纜線數據機寬頻上網業務賣給凱雷集團，亞太電信認有損失提告求償，最高法院昨駁回王令麟的上訴，王要賠2億元(台幣，以下同，約720萬美元)，並從2014年開始至清償日止按年息5%計算利息，全案確定。

王令麟在2005、2006年間與亞太電信（原名東森寬頻電信股份有限公司，後更名為亞太固網寬頻公司、亞太電信）時任董事王又曾等人，認為亞太電信經營的Cable Modem業務獲利豐厚，為高價出售他掌握的東森媒體科技公司股權，共同以綁約方式，2006年與美商凱雷集團簽訂買賣契約，以26億3852萬元出售Cable Modem業務。

亞太電信主張，公司Cable Modem業務獲利豐厚，是公司重要資產，沒有理由出售，Cable Modem業務價值48.6億元，認為受有價差22.27億元損害，請求王令麟、王令僑、王令一、王金世英連帶賠償9億7496萬餘元本息。

高院一度以逾請求權時效等理由判王令麟免賠，只有其他三人要連帶賠償9億7496萬餘元，亞太電信不服，就王令麟免賠部分上訴。最高法院認為，能否以公訴時間點計算請求權時效仍有疑問，撤銷無罪判決，發回更審。

王令麟2005至2006年間，擔任東森媒體公司董事與名譽董事長、東禾媒體公司董事，實際掌控東森媒體公司股權逾五成，與王又曾等家人將Cable Modem業務以26.38億元低價賣給凱雷集團，凱雷集團則以每股32.4元高價向王令麟購買東森媒體公司股權。

高院更一審認為，王令麟等人為求高價出售東森媒體公司股權，卻低賣亞太電信Cable Modem業務，且王背信罪也判決確定，應負損害賠償責任，亞太電信請求王賠償二億有理由。

王令麟聲明指出，高院第一次判決經過五年審理曾判他勝訴，更審竟完全不作調查審理，草率認定有賤賣，改判他應負賠償責任，嚴重違反程序正義。

高院

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