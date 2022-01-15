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稱證據存雲端 林秉樞給檢方假密碼 求交保遭駁

記者王宏舜／台北15日電
林秉樞（中）家暴高嘉瑜遭羈押，林不服提抗告，高院認為若不羈押林恐難保全證據，駁回確定。（本報資料照片）
林秉樞（中）家暴高嘉瑜遭羈押，林不服提抗告，高院認為若不羈押林恐難保全證據，駁回確定。（本報資料照片）

林秉樞家暴前女友、立委高嘉瑜，新北地方法院裁定羈押禁見，林不服提抗告，台灣高等法院去年裁定駁回，林日前再次聲請具保停押，新北地院仍不准，林再度提抗告，高院認為，林答應提給檢察官雲端密碼錯誤不實，且林曾揚言公開「私人不堪情事」，如交保相關證據恐難保全，駁回確定。

林秉樞毆打高嘉瑜前，才因恐嚇前女友被新北地院去年9月依恐嚇危害安全罪判林拘役40日，緩刑2年。

林秉樞因傷害、恐嚇高嘉瑜，被新北地院認為有串證、反覆實施恐嚇之虞，去年12月2日起裁定羈押，並禁止接見、通信。林的律師聲請具保停押，法院認為依目前偵查進度有羈押必要，不能以其他強制處分代替，駁回聲請，林不服提抗告。

高院認為林雖承認有傷人，但語多保留、避重就輕，具體犯罪行為仍待檢察官調查釐清，加上林雖提供雲端裝置密碼給檢察官，但測試卻呈現錯誤訊息，可見林仍保有相關檔案。

高院認為，林秉樞曾以恐嚇言詞或公開私事，企圖影響高嘉瑜，如具保在外，難保全相關證據。林剛被判刑，就再犯傷害高嘉瑜，可見林仍未能自律，有反覆實施恐嚇危害安全傾向，有必要羈押。

高院 檢察官 雲端

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