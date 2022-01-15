新聞評論／勞保破產、缺電、人口老化… 越拖越棘手

台灣工業用電大增造成供電的不繼，缺電危機逐日逼近。（記者余承翰／攝影）

剛結束的2021年，經濟面傳出不少好消息。例如全年經濟成長超過6％，稅收有4000億元(台幣，下同)的超徵，及台商返鄉投資 大增等。但若干壞消息也隱隱作痛，如全年通貨膨脹率雖仍在2％以下，但11、12的兩個月物價都已向3％逼近。至於政府誇稱台灣人均GDP今年可達3.2萬美元，數字固好看，主要是得力於新台幣升值。國民平均年薪雖達65萬元，但所得中位數僅50萬元出頭，顯示台灣的貧富天平更為傾斜了。

撇開這些充滿解讀機關的短期現象不談，一些困擾著台灣的長期問題，卻有嚴重化的趨勢。其中，最令人驚心的，莫過於人口負成長提前到來。根據內政部近日公布的統計，去年全年新生兒僅15.3萬人，創史上新低。而去年死亡人數為18.3萬，一加一減，台灣人口減少3萬人。國發會原本預估，台灣到2022年將進入人口負成長期，未料這竟提前兩年到來。2020年，台灣出現史上首度人口負成長，當年減少了8000人；而去年加上淨移出人口大增，人口一減就是18萬人，可見下降速度驚人。

少子化不只是個別家庭撫養意願的問題而已，隨著人口紅利的消失，關係到國家長期發展的平衡與動力。2018年，台灣65歲以上人口數已超過總人口的14％，進入了「高齡社會」。而今，隨著出生率驟降，更將在2025年成為「超高齡社會」，老年人口占比將達20％，比預估提早來到。屆時，平均每三個工作年齡人口就要扶養一個老人，這不僅是個沉重的負擔，也會更抑低青壯族群工作和生育的意願。屆時，「愛台灣」的誓言將變成空洞的口號。

為了少子化問題，近年中央與地方政府均祭出了不少補貼及獎勵方案，甚至喊出「零到六歲國家跟你一起養」的口號；從結果看，政策顯然全都打了水漂。政府如果不能創造一個安居樂業的祥和氛圍，整天都在政治動員及對峙殺伐，青年人怎麼會想要在這樣的環境中生兒育女？

改革的光說不練，更是讓青壯族群心灰意冷的主要癥結。以勞保的破產 危機為例，是蔡總統上台前就討論得沸沸揚揚的事；但她執政後只對軍公教年金大刀濶斧地砍，對於2026即將破產的勞保卻袖手旁觀，裝作若無其事？尤其惡劣的是，政府每次被問到此事，總是由勞動部長出面支支吾吾推託，稱政府一年已撥補了幾百億給勞保基金，彷彿這樣即足以表示關切之意。事實上，勞保基金潛藏的債務超過10兆元，不從根本改革，一次撥補個500億元，哪裡止得住勞保財務的失血崩潰。而且，問題拖得越久，危機就越深。蔡總統有整整八年任期，她想把這個問題留給誰解決？

閣揆蘇貞昌喜好自誇「超前部署」，但除了監督口罩產製這類簡單的事，他能不能在難度較高的勞保破產、人口負成長議題上，拿出一些本事？尤其，伴隨台商返鄉投資的增加，固提供了不少工作機會，但工業用電大增造成了台灣供電的不繼，缺電危機逐日逼近。與此同時，他們大量的資金流入房地產市場，造成房價節節上升，除加深青壯族群自力購屋的難度，也讓他們對前景更感悲觀。這些問題環環相扣，禍福相倚，蔡政府豈能只一味宣揚亮麗的一面，卻置晦暗陰鬰的一面於不顧？

連續兩年的疫情 盤旋，台灣還能拿出不錯的經濟成長，固然可喜。但深度檢視國家人口結構的老化、勞保制度的朝不保夕、得過且過的電力政策，只會越拖越棘手。