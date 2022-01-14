買少女裸照又約炮她閨蜜 色男2萬元飛了又遭判刑

20多歲許姓男子花錢買少女裸照，又約炮少女的朋友，遭到判刑。（本報資料照片）

20多歲許姓男子花6000元（台幣，下同）買下17歲少女小花（化名）的裸照，透過小花介紹，再花2萬跟17歲女子小潔（化名）到旅館 性交，檢警獲報逮捕許男，查扣手機發現他將裸照傳上Google雲端 相簿私藏。士林地方法院審結，依兒童及少年性剝削防制條例判許男有期徒刑2年，緩刑3年。

許男2020年8月在交友網站「甜心花園網」發現小花在她的自我介紹欄寫下「有賣不露臉露點照、視訊不露臉3000十分鐘、先匯款才給照、學生、高中」，心起淫念下，用6000元購買小花的胸部照、下體照共4張，還跟小花用微信視訊裸聊，再把裸照傳上Google雲端相簿私藏。

同月，小花告知許男，她有一位朋友小潔也在賣裸照，許也花錢買下小潔的裸照，還約小潔到桃園一間汽車旅館性交，當下支付2萬作為報酬。

法官認為，許男明知小花、小潔都是未成年，卻思慮不周，未拒絕小花出售猥褻物品，與小花、小潔有對價猥褻、性交行為；但許無前科，犯後態度良好，願與小花、小潔和解。

法官判決，針對許男2次買裸照行為，依製造少年為猥褻行為之電子訊號判有期徒刑2年；針對許花錢與小潔性交行為，依18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須接受2場法治教育課程。