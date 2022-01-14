黑白集／國軍靠山該做的 不只是形象工程

國軍近年憾事頻傳，F-16戰機訓練墜海，飛行員陳奕上尉仍未尋獲。(本報資料照片)

F-16戰機訓練墜海，飛行員陳奕上尉仍未尋獲。主持記者會的將軍在開放提問前，不忘再度強調，「蔡總統指示全力搜救，請民眾為搜救人員加油」。

努力營造各種貼心小動作，彰顯自己對軍人的重視，蔡總統在中華民國 歷任元首中，堪稱前無古人。六年下來，收攏軍心的確有相當成績。年輕官兵與眷屬的政治立場，與非藍不投的前輩已大異其趣。國民黨 黃復興若繼續一團暮氣，以為票會自己從天而降，就等著再次一敗塗地。

但隨著陳奕的飛行時數等資訊公布，顯示新進飛官的訓練課目近年大幅縮水，完訓「出師」反而比過去更慢。究其原因，蔡政府政策轉彎，堅持研發勇鷹高教機，原應汰除的F-5型機被迫延役，機況低落，也造成訓練能量不足。兩岸關係持續緊繃，F-16等主力戰機每天為起飛攔截疲於奔命，自然衝擊新進人員的訓練進度。

此一現象的短期結果，就是人員被操得太凶，失事頻率開始上揚。隨著年輕飛官逐漸成為部隊主力，但訓練不如從前扎實，更將形成惡性循環，安全性與戰力進一步下滑。

三軍統帥與官兵親切合影，發臉書 加油打氣，替新購武器或營舍剪綵，殉職將士靈前擁抱安慰家屬，都值得肯定。但統帥也得認清，作為國軍的最大靠山，要盡心費心的，可不只是自己的形象工程而已。