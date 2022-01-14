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搜救F16V 尋獲部分遺骸、抗G衣

台灣新聞組╱綜合14日電
F-16V戰機在水溪靶場墜海，搜救第三天找到大片戰機殘骸。(記者黃仲裕／攝影)
F-16V戰機在水溪靶場墜海，搜救第三天找到大片戰機殘骸。(記者黃仲裕／攝影)

空軍四聯隊F-16V單座戰機失事墜海，28歲上尉飛官陳奕仍失聯，昨軍方持續搜救，水下搜救大隊於鰲鼓濕地北側約1公里外海面陸續打撈到手指、衣物附著皮膚、骨頭等遺骸，檢方昨晚已經相驗，仍要比對DNA。蔡英文總統昨到空軍嘉義基地聽取搜救簡報，慰問家屬，指示國防部及空軍加快搜救。

空軍司令部昨晚證實，昨天搜獲包括彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣，還有部分疑似生理組織，已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體，加速辦理鑑驗事宜。

民眾黨立委張其祿昨說，國軍8年發生16起重大意外，其中F-16戰機就5起，多次事故已造成國軍徵才困難、軍士官及眷屬的高壓力，成為台灣提升戰力及國防自主時的重大阻力。

軍方研判戰機高速衝入海底淤泥，昨天委請營造工程人員在退潮時搭建海上平台方便作業。軍方表示，戰機衝入柯棚海面下深淤泥，搜救難度高，黃金救援時間所剩不多，「戰機搜救與時間、潮汐賽跑」，至昨晚空軍仍投放照明彈，岸上也有警消人員待命。

因有航空迷拍到戰機失事前影像後交給軍方，戰機墜海時激起大片水花，當地漁民認為，戰機高速衝入海底淤泥，有如一塊鐵塊丟在海底土中，建議清除海底淤泥，吊拉機艙搜救。協助搜救的漁民形容，案發地點海面下撞出一個大坑洞，研判戰機直衝陷入底泥。

F-16V戰機在水溪靶場墜海，搜救第三天找到大片戰機殘骸。(記者黃仲裕／攝影)
F-16V戰機在水溪靶場墜海，搜救第三天找到大片戰機殘骸。(記者黃仲裕／攝影)

國防部 蔡英文 檢察官

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