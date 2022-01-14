台灣10大癌症 大腸癌蟬聯14年癌王

台灣2019年十大癌症分別為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。圖為醫院旁的篩檢巡迴醫療車，鼓勵民眾定期做檢查。(本報資料照片)

衛福部國健署公布台灣2019年癌症 登記報告，新發癌症為12萬1254人，較2018年增加5123人，平均每4分20秒就有1人罹癌，癌症時鐘較前1年快轉11秒。大腸癌已連續14年居10大癌症之首，專家表示，若糞便潛血篩檢 陽性卻未治療，罹患大腸癌機率較一般人多20倍。

統計數據顯示，台灣2019年十大癌症依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與2018年相比較序位相同。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模說，大腸癌治療時間寶貴，超過50歲民眾有0.3%機率罹癌。若經糞便潛血檢查陽性者，有5%的機率罹癌，相較一般人罹癌機率高出20倍，若超過半年以上才就醫，大腸瘜肉恐變癌症，甚至一期惡化到二期，不做大腸鏡檢查「等於跟自己開玩笑」。

此外，2019年癌症發生年齡中位數為64歲，比2018年多1歲，部分癌別年齡中位數較早，如口腔癌為58歲、子宮頸癌57歲、乳癌及子宮體癌56歲、甲狀腺癌50歲，與2018年相比口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌及子宮體癌多1歲，子宮頸癌早1歲。

新發癌症人數性別統計，男性為6萬4109人，女性為5萬7145人，年齡標準化癌症發生率，以每10萬人口為單位，相較2018年男性增加4.1人、女性增加8人。乳癌則蟬聯17年居婦女癌症首位。

國健署副署長賈淑麗說，因人口老化、肥胖 等不健康型態，推估未來癌症發生人數將持續上升。其中使用菸、酒、檳榔者，罹患上呼吸道癌症風險高達10.5倍。