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台修法禁電子菸、加味菸 未滿20歲禁吸菸

記者侯俐安、許政榆／台北14日電
行政院會通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止包括電子菸在內之各式類菸品。(記者林澔一／攝影)
行政院會通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止包括電子菸在內之各式類菸品。(記者林澔一／攝影)

行政院會昨通過「菸害防制法」修正草案，將禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲；同時禁止電子菸、並納管加熱菸等菸草產品，違法輸入最高開罰5000萬元(台幣，下同，約179萬美元)。全案將送立法院審議。相關罰則加重，但未來如何執行取締成為隱憂。

草案也禁止加味菸，禁止菸品添加具有花香、果香等禁用添加物。菸品容器警示圖文面積，則從35%提高到85%。草案也擴大禁菸的市內公共場所，將大專院校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育場所列為全面禁菸場所；酒吧、夜店則列為「得設置吸菸室的禁菸場所」。

近年台灣吸食電子菸、加熱菸人數攀升。衛福部國民健康署長吳昭君說，國際已有多起電子菸造成嚴重肺傷害，甚至致死案例，台灣也曾出現肺傷害的高度可能個案；電子菸具有導引青少年及未曾吸菸者使用菸品的入門效應，因此全面禁止。

吳昭君說，草案三讀通過後會將加熱菸品公告為指定菸品，但業者輸入、製造前，要提出健康風險評估，審核通過後才能製造、輸入及販售。

若違法製造、輸入、販賣電子菸或加熱菸，違者可處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰。若個人違法吸食電子菸，或未經核可的加熱菸，將開罰2000元至1萬元不等。

本次修法也提高禁止吸菸年齡，從18歲提高到未滿20歲，違者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰，並按次處罰。但近來修憲才要將選舉年齡下修到18歲，喝酒年齡也維持18歲，本次卻將吸菸年齡上修到20歲？

董氏基金會認為，此次修法，未「雙禁」電子菸、加熱菸，而是一開一禁，雖表面納管，卻是變相開放加熱菸，恐讓年輕族深陷加熱菸害之中。

國健署解釋，世界衛生組織2020年發布菸草控制框架公約，明確表示加熱菸就是菸品，因此台灣法令將加熱菸當作菸品管理。但董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，這是扭曲世衛公約涵義，公約雖將加熱菸歸類為菸草產品，但主張依國家法律可禁止使用。

林清麗說，新興菸品沒有菸臭味，改用花香、果香取代，引誘13至24歲年輕族使用，但1支新興菸品尼古丁含量等於4包紙菸，恐讓下一代淪為新癮害世代。為達到與新加坡、泰國、澳洲、香港等一致「雙禁」，將持續陳情。

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