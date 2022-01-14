為了100萬...窮父母懷第6胎賣親生骨肉判3年

圖為示意圖。(ingimage)

雲林縣一對夫妻經濟困頓連生多名子女，兩人為了100萬元(台幣，下同)，妻子取出避孕器再懷孕產下女嬰，賣給6旬林姓老翁扶養，並登記林翁為生父；一審依買賣人口罪判夫妻各5年徒刑，2審改各判3年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，夫妻分別國中畢業、國小肄業，由妻子打零工維生，丈夫因毒品 案在監執行中，入獄前從事防震工程。兩人經濟困窘，除領低收入 戶補助外，也常需丈夫母親救濟。

夫妻自2008年至2012年陸續誕下4名子女，次女交由他人合法收養；2015年再生下1名男嬰，但兩人無力扶養，將甫1個多月大的兒子送給家境富裕、膝下無子、屆滿65歲的林翁收養，妻子事後裝置避孕器，無意再生小孩。

林翁希望男嬰未來有手足陪伴，透過郭姓男子向夫妻遊說，願支付100萬元讓夫妻再懷孕生子給他扶養，夫妻允諾後，妻子2016年2月取出避孕器，順利妊娠，隔年11月生下女嬰，生下第6個小孩。

妻子懷孕時林翁先給付30萬，再按月支付2萬營養費，女嬰出生再給付剩餘50萬元，隨後到戶政事務所辦理認領、從父姓，登記成女嬰生父。

法官認為，妻子原已裝避孕器，可見沒有再生育女嬰打算，且取出避孕器時間，和林翁遊說生小孩有前後關聯，妻子取出避孕器後不到數月就再度懷孕，可見夫妻懷孕產女，與林翁拿錢當交換條件有因果關係。

法院認為，本案非人蛇集團將人視為貨物交易，雖林翁2019年過世，男嬰、女嬰仍被林翁配偶妥善照護，夫妻雖意圖賺取利益，但並非對女嬰出養後狀況毫不關心，酌減刑度。