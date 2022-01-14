我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

保證各睡各的不碰她 他食言在摩鐵性侵判4年

記者白錫鏗／台中14日電
男子阿雄帶陪酒的女子小蘋，保證各睡各的，不會碰她，但2度性侵得逞，法官依強制性交罪將阿雄判刑4年。得上訴。(本報資料照片)
男子阿雄帶陪酒的女子小蘋，保證各睡各的，不會碰她，但2度性侵得逞，法官依強制性交罪將阿雄判刑4年。得上訴。(本報資料照片)

男子阿雄（化名）前年到台中市某理容KTV消費，帶陪酒的女子小蘋（化名）前往摩鐵，保證各睡各的，不會碰她，但食言對小蘋兩度性侵得逞，經被害人提告，阿雄辯稱「買全場送她回家，去汽車旅館當然是要發生性行為」，法官勘驗被害人提供的錄音檔，以小蘋拒絕與阿雄發生性關係，並哭喊救命，依強制性交罪將阿雄判刑4年。得上訴。

阿雄於2020年8月1日晚間，與趙姓友人一同前往中市某理容KTV消費，由小蘋陪酒坐檯，同晚阿雄以送小蘋回家，讓她早點休息為由，購買小蘋全場鐘點費，並邀她同車離開理容KTV，阿雄駕車欲前往摩鐵，小蘋向他表示不欲前往，阿雄先向她保證各睡各的，不會碰她，但小蘋仍表示想要回家。

阿雄駕車至摩鐵，違反小蘋的意願，不顧她反抗哭泣，兩度性侵得逞。經被害人向台中市警四分局報案，由員警陪同至中山醫學大學附設醫院驗傷，發現A女受有背部與左臀抓傷，左臂、右臂、左下肢、右下肢擦傷及抓傷，外陰部6點鐘方向撕裂傷等傷害。

合議庭當庭勘驗小蘋提出的手機錄音檔案，發現被害人小蘋曾清楚明白向阿雄表示「我想要回家」、「不要摸我」、「我沒有說我要跟你做愛」，並指控阿雄「為什麼要強迫我？」，他一開始雖稍有提及「我會錯意了」、「你剛開始也沒有說不要」等語，經小蘋極力反駁「我從頭到尾一直喊我不要」、「當你強迫我的時候我就說不要」。

阿雄否認強制性交犯行，辯稱「我有跟小蘋說買全場送她回家，後來也有說要去汽車旅館，雖然沒有講明白，但去汽車旅館當然是要發生性行為，一進去房間裡，我先去洗澡，之後才跟她發生關係，過程大概一分鐘而已，她才說不要，我覺得有鬼，就馬上停止」，並說她身上本來就有傷，左右手臂、大、小腿處都有，共有四處瘀青，還有類似結痂的傷勢。法官不採信，予以判刑。

合議庭審酌，阿雄僅因一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，侵害被害人身體自主權，惡性非輕，且始終否認犯行，執意以他已支付她的全場鐘點費，兩人原有性交合意，小蘋擺明就是要錢，故意陷害他，迄今未獲被害人原諒，判刑4年。

汽車 旅館 性侵

上一則

林姿妙遭約談 再戰縣長？陳歐珀：目前沒有任何想法

下一則

為了100萬...窮父母懷第6胎賣親生骨肉判3年

延伸閱讀

哈利小心？查理把弟弟安德魯踢出王室 威廉跟著學

哈利小心？查理把弟弟安德魯踢出王室 威廉跟著學
崔鍾訓涉偷拍性侵 出獄2個月遇媒體不悅：我也有創傷

崔鍾訓涉偷拍性侵 出獄2個月遇媒體不悅：我也有創傷
安德魯王子陷性侵案 摘王室頭銜和軍階 以平民身分受審

安德魯王子陷性侵案 摘王室頭銜和軍階 以平民身分受審
國家文藝獎藝術家撒古流疑涉性侵 止步威尼斯雙年展

國家文藝獎藝術家撒古流疑涉性侵 止步威尼斯雙年展

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款