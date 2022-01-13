夫在醫院值班休息室嘿咻 妻向女護理師求償獲賠

婦人小郁不滿「小三」女護理師小蘋與她丈夫吳男在摩鐵、及醫院值班休息室嘿咻，請求損害賠償，二審認定小蘋侵害小郁的配偶權，判小蘋賠償新台幣45萬元。不得上訴。(本報資料照片)

擔任工廠品管的婦人小郁（化名），不滿「小三」女護理師小蘋（化名）與她丈夫吳男在摩鐵、及醫院值班休息室嘿咻，請求損害賠償，小蘋否認與吳發生性關係，但吳證稱與小蘋在金沙灣、花旗汽車旅館 各十餘次性行為，以及在值班室3次性行為，台中高分院合議庭認定小蘋侵害小郁的配偶權，判小蘋賠償45萬元(台幣，下同)。不得上訴。

婦人小郁主張，她與吳男為配偶仍於婚姻關係存續中，而小蘋竟自2016年12月起2020年1月間，與吳逾越正常交誼而交往，期間多次於汽車旅館及署立某醫院值班休息室等處發生性關係，總計達數百次，以此方式侵害她的配偶權。

至2020年1月、3月間，小蘋偕同丈夫阿雄（化名）至小郁住處，要求吳男選擇是否與小蘋繼續交往，小郁始知此事，因此向法院請求損害賠償。

小蘋辯稱，她與吳男雖認識，但從未有男女交往及發生性關係行為；且小郁、吳男間慣以臉書 與通訊軟體溝通雙方感情，依兩人於2018年10月、11月間貼文內容，可知小郁早於2018年11月17日前後即知她與吳有曖昧，則小蘋遲至去年1月13日始提起訴訟，已逾請求權時效。

證人吳男證稱他與小蘋係於2015或2016年間出勤時認識，小蘋知道他已婚，因為小蘋有詢問。他跟小蘋認識3個月後開始有男女朋友交往情形，會用聊天軟體聊天，休假一起出門，剛開始交往就有發生性行為，一至兩周會出遊一次，出遊時也都有發生性行為，性行為地點在金沙灣汽車旅館、花旗汽車旅館及值班室，時間記不起來，但次數於金沙灣、花旗汽車旅館各至少十幾次、值班室則有三次。

同時吳男證稱，小郁是2019年11、12月間，小蘋及阿雄到住處，跟小郁說他與小蘋交往，經小郁人詢問，他才在2020年1月間將交往情形告知小郁。足見小郁最早應是於2019年11、12月始確知吳與小蘋交往及發生性行為，顯未逾兩年時效期間甚明。

二審合議庭斟酌雙方身分、地位、智識程度、資力狀況，並審酌本件發生原因，小蘋侵害小郁的配偶權，破壞夫妻間共同生活圓滿安全及幸福，認小蘋應賠償小郁所受損害，以45萬元為適當。