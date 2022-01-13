女乘客遭襲臀求救列車長因交班遭拒 台鐵致歉究責

日前有旅客搭乘區間車被騷擾，列車長卻因交班未妥善處置。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

一名女性乘客近日在Dcard上發文，指自己傍晚搭乘火車時遭到陌生男子騷擾，該男子碰觸她臀部不只一次，決定提告。未料請列車長協助報警時，對方竟以「自己要交班」為由拒絕，令她感到很傻眼。對於未能即時提供協助，台鐵 局表示，深表歉意，並已積極查處，將對相關人員再教育 以及進行行政究責。

該乘客發文指出，自己從桃園站上車，車廂內人潮多，但一切正常，未料列車繼續前往山佳站時，先是感受到右臀後方被其他旅客的腿碰觸到，後來察覺有東西碰到雙臀並持續好幾秒鐘，回頭一看發現一個老男人站在後方，當下就得知自己被性騷擾 ，於是怒瞪對方作為警戒，並通報同一車廂但不同位置的男友。

該乘客說，原以為老人的騷擾會就此停止，結果列車停靠樹林站時，對方又再次襲臀，當時正好有一列車長拖著行李箱要下車，於是求救該列車長，卻得到「我要交班了，你跟下一個講」回覆，只好請交班列車長幫忙通報，但可能因為後面列車長對狀況不清楚，該乘客喊了好幾聲才有動作，隨後鐵路警察抵達。

該乘客說，後續也有向台鐵申訴。不過她也肯定台北車班主任的處理方式，對方說很抱歉列車長沒有落實性騷擾事件處理SOP。

對此，台鐵局表示，1月9日第1228次列車第8車有一名女性乘客於列車抵達樹林前向列車長反應被性騷擾，對於未能即時得到協助，深表歉意，並已積極查處。

台鐵局說，經查，1月9日第1228次蔡姓列車長於樹林進站前準備交接班事宜，接獲乘客反應被陌生男子性騷擾，列車長當下脫口而出「我要交班了」，等列車進站門開啟後，接班列車長聽見旅客再次告知被性騷擾，接班陳姓列車長立即通報站方請路警到場協助處理。

台鐵局說，車班組主任於1月11日接獲旅客諮詢系統反映有此事件，經了解相關情事後，於當日早上立即聯絡該名女性乘客，向其致歉並完整說明台鐵局相關SOP，並取得旅客諒解。

台鐵說，後續有關乘務人員再教育與行政究責部分，已經接續進行中；該案列車長因值乘過程未能遵守相關標準作業程序，會再積極檢討改善，避免後續類似情事再次發生。