國家文藝獎藝術家撒古流疑涉性侵 止步威尼斯雙年展

曾獲國藝獎的藝術家撒古流爆出性侵疑雲。(圖：北美館提供)

國家文藝獎得主、知名原民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，上月連續遭兩名女子在網路上控訴性侵 ，掀起藝術圈#MeToo風暴 。撒古流是第59屆威尼斯藝術雙年展台灣館的代表藝術家，北美館昨發出聲明，決議終止撒古流代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。

國藝會也同步宣布取消對薩古流參加德國卡塞爾文件展的補助，並於26日召開董事會，討論是否取消撒古流的國家文藝獎資格。

去年12月中旬，網站出現匿名網路文章「小鎮故事」影射撒古流性侵女子，隨後亦有一名女子於網路撰文控訴十多年前遭撒古流性侵未遂。媒體報導此一#MeToo風暴後，屏東地檢署立案調查，撒古流隨後於臉書發表聲明，強調自己並未有網路文章控訴的行為與過程，細節將於司法機關調查時說明。隔天便有議員召開記者會播放疑似受害女子的錄音檔案控訴撒古流。

據了解，此一性侵疑雲案情膠著，屏檢雖立案調查，迄今無被害人出面接受調查。屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，全案他字案偵辦，撒古流列他字案被告，相關案情仍在調查中，偵查不公開，案情不便多說。

但光是涉入性侵疑雲便足以毀掉藝術家名譽，按台灣館籌備進度，本月中便將展品啟運至威尼斯。北美館召開諮詢會議後，以「為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦」為由宣布終止合作，國藝會也跟進。

北美館表示，目前正在討論後續可能方案，一有結論就會對外發布及說明。據了解，北美館已準備備案，讓台灣館不至於缺席本屆威尼斯雙年展，但還須與威尼斯雙年展大會溝通。

第59屆威尼斯藝術雙年展4月23日於水都開幕，歷屆台灣館都由北美館策畫，2019年已選出撒古流為代表，原定去年展出，因疫順延。北美館去年11月宣布展名為「蔓生：撒古流」，撒古流將以雕塑 、裝置、動畫的全新作品創造精神性場域，以部族宇宙觀為創作語彙訴說當代寓言。