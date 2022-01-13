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拋摔28天大男嬰 惡護理師判13年

記者陳宏睿／台中13日電
台中又傳虐嬰事件，一名曾姓女護理師將出生僅28天的男嬰，從50公分距離拋摔到工作檯上，男嬰頭顱骨裂、骨折、出血。台中地院判曾女13年徒刑，議員要求市府多管齊下防範。(本報資料照片)
台中又傳虐嬰事件，一名曾姓女護理師將出生僅28天的男嬰，從50公分距離拋摔到工作檯上，男嬰頭顱骨裂、骨折、出血。台中地院判曾女13年徒刑，議員要求市府多管齊下防範。(本報資料照片)

曾姓女子在台中市某護理之家擔任護理師，去年5月間疑因長期上大夜班情緒失控，涉對一名出生僅28天男嬰施虐十多分鐘，徒手毆打、拋摔、搖晃，造成男嬰頭顱骨折、顱內出血；家屬「不希望其他幼童受害」不願和解，台中地院依故意對兒童犯重傷害罪，判曾女13年徒刑。

判決指出，38歲曾女有護士執照，曾任牙科助理，後轉任月子中心護理師，在產後護理之家任職3年多，負責大夜班。

去年5月11日清晨6時許，曾女疑工作壓力大，情緒失控，從嬰兒車抱出28天陳姓男嬰時讓男嬰頭撞擊工作台，餵奶時徒手毆打、手指彈擊男嬰頭部；接著曾女離開育嬰工作室約5分鐘，返回再朝男嬰頭部多次揮打，還從嬰兒車抓起男嬰，拋摔到1公尺外工作台，男嬰頭部撞擊工作台鐵架。

曾女沒停手，持續用力按壓、拍打、揉捏男嬰頭部，猛力搖晃，同日上午7時許，曾女交班，僅在嬰兒紀錄表記載「喝奶時發現左右臉頰不對稱」。

曾女同事發現男嬰頭、頸部血腫，趕緊送醫才知已頭顱骨折、顱內出血，男嬰家長報警提告，經調閱護理之家監視器查出曾女。曾女承認犯行，辯稱是一時情緒失控，沒有重傷害意圖。

台中地院審酌，曾女有多年護理經驗，屬專業人員，知道新生兒頭部脆弱，仍短時間內對男嬰頭部施虐，造成難以復原的創傷性腦損、右半身肢障，有犯重傷害的不確定故意；曾女未取得家屬諒解，家屬還求重判曾女，全案依故意對兒童犯重傷害罪，判刑13年，可上訴。

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