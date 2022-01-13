潛艦國造關係人郭璽稱可通將領遭錄音 台船：他開玩笑

前海軍顧問郭璽，被爆誇稱可直通負責潛艦的核心將領。（本報資料照片）

媒體報導，有立委掌握前海軍顧問郭璽向潛艦顧問廠商誇稱他可直通負責潛艦的核心將領，遭立委籲調查。承造潛艦國造業務的台船今發出聲明表示，郭是開玩笑。而台船也藉此透露，協助台方的G與S公司現已協助完成造潛艦所需廠房建置、機具設備建置、調校、船段試製作業、壓力殼製造，並已複式查核通過海軍國外技協顧問確認符合相關施工規範與規定。

潛艦國造計畫進入第二階段建造原型艦，首艘原型艦預算 上看523億餘元台幣（約18.9億美元），海軍多次強調「潛艦國造」不會有軍火商或掮客介入，但媒體報導國民黨立委馬文君收獲爆料音檔顯示，前海軍司令部顧問郭璽屢屢「指點」潛艦技術顧問廠商，誇口他可直通負責潛艦的核心將領，郭璽在潛艦國造計畫「地位特殊」，馬文君要求軍方及檢調深入釐清。

對此，台船發出聲明表示， 台船承攬潛艦國造設計案與建造案，因屬第一次設計與建造潛艦，因此本身能量不足，必須尋求國外具備設計與建造潛艦的廠家協助。有基於此，於進行設計與建造技協選商作業，海軍與台船確已透過各種管道以及協請「郭先生」提供商源。

台船詳細說明IDS設計與建造技協評選過程表示，在設計技協評選過程中，共計八家廠商投標，有些廠商資格不符，並未投標，評選條件設定為須具備潛艦設計實績，須具備輸出許可，經最後二家擇優評選，其中一家報價較高，且尚未取得輸出許可，因此最後由G/L公司獲得合約。

台船說，而建造技協評選過程，則共計邀標八家廠商，但有些廠商並未投標，評選條件設定為須具備潛艦實績，經最後擇優評選三家，但優序一為S公司，台船依採購作業程序與S公司簽約。而S公司主要團隊成員為曾協助某國建造潛艦的退休 人員來台籌組公司，因此並無輸出許可限制，且其協助建造的成果仍需經由海軍的技協顧問監督審查合格。

台船表示，上開兩個程序，「 郭先生皆未參選評選過程、議價與議約作業」。

對於錄音檔，台船的聲明說，「經查證郭先生係於某場合，開玩笑的說G公司與S公司是詐騙集團 ，以致於媒體斷章取義，造成社會大眾誤解。

台船表示，技協顧問作業實績，在G公司技協部分，有初步設計、合約設計、細部設計階段的文件發展與檢視、完成各系統設計檢視、提供水下安全建議與精進方案、協助建立設計、計算、分析能量。

S公司技協部分，則有造艦所需廠房的建置與機具設備建置／調校、船段試製作業、壓力殼製造。而G公司協助指導完成上開的設計成果，皆已複式查核通過海軍國外技協顧問、確認所有系統設計皆可符合合約規範功能需求。而S公司協助指導完成壓力殼製造，並已複式查核通過海軍國外技協顧問確認符合相關施工規範與規定。