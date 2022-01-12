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狗狗衝出路口害女騎士慘摔骨折 飼主遭判拘役40天

李宗祐
狗主人因沒有拉好繫繩造成女騎士慘摔，遭判拘役40日。（記者李宗祐／攝影）
狗主人因沒有拉好繫繩造成女騎士慘摔，遭判拘役40日。（記者李宗祐／攝影）

飼養寵物的狗主人要注意，要是沒將家裡毛小孩牽繩繫妥造成路人受傷，飼主可是會吃上官司；嘉義市一名陳姓民眾牽狗外出散步，疑疏於注意而使牽繩脫手，狗狗自路口衝出，結果路過的林姓女騎士閃避不及慘摔造成鎖骨及腳趾骨折；嘉義地方法院認為陳男溜狗時沒將牽繩繫妥才會造成狗狗暴衝令騎士閃避不及而受傷，依過失傷害罪判陳男拘役40日，可上訴。

據悉陳男深夜牽著狗外出散步溜狗，因沒將牽繩拉緊，狗狗自路口衝出，剛好林姓女騎士經過因閃避不及與狗狗發生碰撞，女騎士人車倒地不起，右側遠端鎖骨及左足大腳趾骨骨折；但陳男辯稱有牽狗繩是對方騎車太快撞到狗狗，狗繩才會鬆脫。

但法官當庭勘驗路口監視器影像，陳男右手持掃把、左手持畚箕，自路口走出，其狗先跑出路口，騎士撞擊狗後摔車，陳男當時都沒有疑似遭牽繩拉扯的狀況，因此不採信他的說法。

法官審酌，被告遛狗沒有將牽繩繫妥，疏於注意讓狗狗衝到馬路中央，造成騎士閃避不及撞上後，人車倒地而受傷；被告否認犯行，未能反省，未與對方達成和解等，量處過失傷害罪，處拘40，如易科罰金，以1千折算1日，可以上訴。

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