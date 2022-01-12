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日促台跟上歐美腳步 邱義仁：開放福食沒時間表

鄭媁
台灣日本關係協會會長邱義仁（左）、日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）透過視訊會議方式進行開幕式致詞。記者陳正興／攝影【作者：陳正興，日期：2022-01-12，數位典藏序號：20220111095911757】
台灣日本關係協會會長邱義仁（左）、日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）透過視訊會議方式進行開幕式致詞。記者陳正興／攝影【作者：陳正興，日期：2022-01-12，數位典藏序號：20220111095911757】

第四十五屆台日經濟貿易會議昨天舉行開幕式。台日關係協會會長邱義仁表示，期盼雙方及早展開有關我國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）」的建設性對話；日本台灣交流協會會長大橋光夫說，期盼台灣盡早跟上歐美國家腳步，依據科學證據及國際標準，妥善處理福島五縣食品。

大橋光夫說，台灣對日本食品的進口管制措施，從科學依據和國際標準角度，仍存在不少疑問，去年九月，美國宣布解除對日本食品所有進口限制，且目前已有許多科學證據都證明日本食品的安全性；他想藉此機會明確表示，即使台灣像美國一樣解除進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮食品。

邱義仁說，福島五縣食品開放「沒有時間表」，日方多年來一直關注該議題，台灣方面也一直和日方說明，在保護國人健康原則下，會按照國際標準和科學證據來處理。

邱指出，台灣去年九月申請加入ＣＰＴＰＰ後，衷心感謝日本朝野各界公開表達熱烈支持，期盼雙方早日展開有關我國入會的建設性對話，使台日經貿關係能更趨於全面，也讓ＣＰＴＰＰ發揮更大綜效。

大橋光夫說，台灣對日本而言，是共享自由、民主、基本人權及法治等基本價值極為重要的夥伴，也是重要友人；去年九月台灣申請加入ＣＰＴＰＰ做出各種努力，日本政府也很歡迎台灣提出申請加入。

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