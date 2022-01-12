台F-16V戰機墜海 尋獲飛機殘骸 飛官仍失聯

F16V上尉飛官陳奕的父母等家屬，下午抵達戰機失事的鰲鼓溼地北堤。(記者魯永明／攝影)

空軍四聯隊F-16V單座戰機墜海，今上午陸續在嘉縣東石鰲鼓濕地北側堤岸的哨所，外面1公里灘際尋獲殘骸，上午11點多確認主體位置，正積極搜索飛官陳奕，陳的父母等家屬也於下午1點10分抵達現場，不發一語，軍方協助開道，並喊「請尊重家屬、尊重家屬，謝謝！」

陳奕的父母、女友昨天下午接獲出意外的消息，隨即從南投趕往嘉義空軍基地，今下午是首次到失事現場，據了解，陳奕仍尚未尋獲，家屬心急也想了解搜救進度。

陳奕是南投人，畢業於南投縣國立中興高中；同校學長空軍雷虎小組中校飛官莊倍源2014年殉職，陳奕2017年母親節 還特意去探望莊媽媽。陳奕飛行中失聯，莊媽媽和學校師長相當焦急，祈禱陳奕能平安歸來。

F16V上尉飛官陳奕的父母等家屬，下午抵達戰機失事的鰲鼓溼地北堤。(記者魯永明／攝影)

陳奕就讀名間鄉新街國小和國立中興高中，他嚮往飛行，2013年畢業和同班同學嚴暄傑考上空軍官校，2014年中興高中學長莊倍源中校在雷虎小組訓練時殉職，2017年母親節陳奕、嚴暄傑帶著學弟妹到莊家探訪，安慰莊媽媽「我們都是您的孩子」，讓莊媽媽相當感動，也提醒陳奕等人要注意安全，不要讓母親擔心。陳奕昨天失聯，莊媽媽和學校師長心急不捨，只能默默祈求陳奕平安歸來。

中興高中師長表示，陳奕學業成績優異，個性沈穩、很有責任感，而且謙恭有禮，關懷他人，陳奕女友也是同屆同學，從高中交往至今，兩人也常和師長聯絡。