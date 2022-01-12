「喜歡吃辣嗎」警噴醉女辣椒水執法過當遭判刑

新竹地方法院認為林姓警員執法違反比例原則，分別依強制及公務員假借職務機會故意犯傷害罪，各處拘役55、50日。圖為新竹地方法院。(本報資料照片)

新竹縣林姓警員處理醉酒女子手機 遺失報案，見對方情緒激動，涉嫌持辣椒水噴臉，再挑釁讓對方暴怒，依妨害公務罪嫌上銬逮捕；另外，處理民眾質疑攝影 取締違停爭議，手上額溫槍被不慎被揮掉，竟以妨害公務罪嫌逮人，還造成當事人受傷。新竹地方法院認為林執法違反比例原則，分別依強制及公務員假借職務機會故意犯傷害罪，各處拘役55、50日；傷害部分不得易科罰金。

前年4月5日凌晨，林姓警員在竹北分局大門口值班台服勤務，陳姓女子酒後遺失手機，哭泣到派出所求助；林上前安撫無效，持辣椒水對著陳女說「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」隨後見對方哭泣不止、情緒激動拍桌，直接以辣椒水連噴陳女的臉兩次。

陳女痛得大叫，質疑林使用辣椒水時機，林又刻意將臉貼近陳，三次以開口但無聲音、嘴型有變化方式罵三字經挑釁，等對方暴怒再依妨害公務壓制逮捕。隨即，林又擅自解開手銬，陳女就醫後清醒逕行離開。

另外，前年3月23日，陳姓姊弟懷疑林以手機拍攝違規停車，到警局理論時爆爭執；混亂中，陳女不慎將林手中的額溫槍拍落，雖立即撿起返還，林仍以妨害公務名義欲逮捕，再作勢以柔道「大外割」方式壓制陳男，雖因重心不穩跌到，最後仍壓制陳，造成姊弟輕微受傷。

林被控傷害、妨害自由，但他否認犯行。他辯稱，陳姓姊弟態度差，不但拍掉他手上的額溫槍，還試圖絆倒他，有妨害公務嫌疑，而陳女持續叫囂且屢勸不聽，他才朝對方噴辣椒水，為確保效果又噴第二次，他靠近聞陳女是否有酒味，反遭對方罵三字經，才壓制管束。

法官認為，執法應謹守法律規範，恪守執法客觀公正及純潔，不應過分偏執，更不應逾越勤務範圍，做出與勤務無關舉動；民眾懷疑自己是否因違停遭拍照而向林詢問，導致雙方發生肢體衝突，可歸咎於林自身行為造成。林對酒後情緒不穩但無攻擊行為的民眾，兩次噴灑辣椒水，還以挑釁言詞舉動激怒民眾，再上銬逮捕，顯然侵害人民合法權利。考量林有情緒障礙，分處拘役50、55天。