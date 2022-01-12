新聞眼／共機頻擾台 空軍兩頭燒

機號6650的F-16V戰機（左）11日戰訓時墜海，該機曾於2018年5月間攔截共軍轟六戰機（右）。（圖：國防部提供）

空軍面對台海頻繁攔截共機等繁重任務，辛勞之鉅自不待言，但同時負荷多重戰訓壓力，更須步步為營。空軍經「鳳展專案」構改案陸續接裝F-16V戰機起，新機陸續發生多起疑似人為的飛安事件；11日戰機墜海的重大事故，縱使肇因待查，但空軍換裝時序、人力甚至建軍順序是否需要檢討？從機隊事故量已見警訊。

台海空域情勢因美中對峙備受國際關注，國防部 目前只公布西南空域共機進入台防空識別區數量，事實上，北部防空識別區也有共機出沒，空軍各型戰機近年已習於日夜緊急起飛，在此同時又要接裝構改新機、新式教練機，未來又要開始執行接裝對美採購F-16C/D型戰機，人力結構能否負荷？不無疑問。

空軍20餘年前也曾幾乎同時接裝F-16、幻象2000與IDF戰機，被譽為績效。但今昔不同之處，一則在於外在威脅程度遠高於當年，空軍是接敵第一線，為避免台海情勢擦槍走火，國防部不斷修訂「經常戰備時期突發狀況處置規定」，要求在空機接敵不挑釁、不主動攻擊，甚至要承受「第一擊」，判明敵人意圖後，行使自衛反擊權，其間所涉任務指管變化與折衝，外界難窺堂奧，但身繫兩岸互動敏感最前線，空軍飛行員勢必壓力巨大。

其次，在「少子化」已成為台灣的國安問題下，合格飛行員招募成效有限，空軍已積極運用女性人力試圖充實飛官員額，但礙於飛行員不但體位要求嚴格，且須歷練多重嚴格訓練、投入時間才「飛」得出來。去年中正預校開出低分錄取空軍預備生，原因就是飛官向來稀少，招訓只能採「只要身體（眼睛）好，學業可以再要求」。

空軍戰機聯隊一邊兼負驅逐共機戰訓任務，一邊執行備換裝，備極艱辛，在國際普遍關注台海情勢的壓力下，國防部乃至朝野不能再只想建軍，忽略操作軍備人力問題，F-16V戰機失事是重要警訊。