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英特爾挖角7企業 員工推薦賞24萬

記者簡永祥╱台北12日電
全球晶片霸主英特爾搶人才動作頻頻。(本報資料照片)
全球晶片霸主英特爾搶人才動作頻頻。(本報資料照片)

全球晶片霸主英特爾搶人才動作頻頻，為因應加速數位轉型，今年決定結構性大調薪，並鎖定7大晶片大廠，尤其看好雲端、AIoT、邊緣運算、5G等四大領域發展，只要員工透過內部推薦成功引進人才，最高可領到24萬元(台幣，下同，約8600美元)「獵才」獎金，預料將引爆新一波搶人才大戰。

英特爾台灣區分公司總經理汪佳慧表示，英特爾全球大徵才包括台灣，尤其是台灣負責供應鏈的新竹辦公室，今年對外招募人才，將比台北辦公室多很多。她表示，英特爾薪資結構在業界平均水準之上，加上英特爾是涵蓋製程設計、製造、封裝、研發、行銷及系統整合廠商，有多元平台歷練機會，不僅鼓勵員工跨平台歷練，更歡迎更多優秀人才加入。

事實上，英特爾全球大獵才早已開始行動，近期才剛自蘋果挖角Mac系統架構總監Jeff Wilcox，前天又宣布聘請美光財務長David Zinsner接手英特爾執行副總暨財務長，且獵才範圍更是擴大到雲端、AIoT、邊緣運算、5G等領域人才。

台積電則不對英特爾重金吸收菁英的行動，做任何評論。但業界認為，一定會出現排擠效應，相關廠商也勢必提供對應措施，包括加薪及員工福利等，進行留才行動，但也可以看出全球半導體因應數位轉型的大浪潮，在員工短缺下，都採取非常手段，展開搶人才行動。

據了解，英特爾這次結構性大調薪，且內推獎金鎖定7大公司展開挖角，英特爾雖未公布7大公司名稱，但業界推估主要是全球晶片大廠及系統廠，包括美商超微、輝達、臉書、微軟、谷歌、蘋果和台積電等。

英特爾表示，將透過內部推薦延攬優秀人才，過去成功推薦女性人才進入英特爾服務，該員工可獲16萬元獎金；若成功推薦男性人才，可獲得8萬元獎金。今年則特別是鎖定7家友廠，透過員工推薦成功後，最高可領到24萬元，將付給獵才公司的費用省下，回饋給英特爾員工。

晶片 雲端 台積電

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