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鑽樹芯探樹齡 台攀樹師僅31人

記者吳姿賢╱台北12日電
全台僅31名攀樹師，翁恒斌是第一位取得國際證照的台灣攀樹師，圖為他爬上「撞到月亮的樹」之稱的棲蘭林道台灣衫三姊妹。(圖：「攀樹趣」提供)
全台僅31名攀樹師，翁恒斌是第一位取得國際證照的台灣攀樹師，圖為他爬上「撞到月亮的樹」之稱的棲蘭林道台灣衫三姊妹。(圖：「攀樹趣」提供)

阿里山神木最新樹齡研究，有賴「攀樹師」爬到巨木最上層鑽取樹芯。台灣目前僅31名「攀樹師」，為了學術需求或老木修剪到處爬樹，全台第一位「攀樹師」翁恒斌說，最高爬過宜蘭縣棲蘭林道的台灣杉三姊妹，高達70公尺，號稱「撞到月亮的樹」，15分鐘就可爬到頂端，最高處只有風聲，彷彿世界都靜了下來。

攀樹師翁恒斌2015年拿到美國ISA（國際樹藝協會）證照，是全台灣第一位攀樹師。他表示，當初在朋友帶領下第一次攀樹才產生興趣，後來乾脆考證照當正職，該工作最危險的地方不是爬高，而是修剪樹木時可能需要在高處使用鏈鋸等危險工具，在國外被列為10大危險行業，但在台灣「有行無市」，通常只有受保護老樹才會請攀樹師修剪。

翁恒斌說，爬過最高的樹是台灣杉三姊妹，總高度70公尺，若不計算架設繩索時間、也不休息，15分鐘就可爬到樹頂。近期攀樹最驚險的經驗也在棲蘭，去年10月他正在一株40公尺高的扁柏上，突然發生規模6強震，「先抖一下再大力搖十幾秒，晃到來不及害怕」，由於棲蘭多霧，葉子上都是雨水，地震一晃全森林雨水瞬間抖落，「像進入動畫電影龍貓場景。」

攀樹師杜裕昌說，台灣道路普及率很高，許多樹木修剪工作都可透過吊車執行，不過深山或巷弄裡的老樹，要靠人力攀爬才能完成任務，他喜歡大自然跟森林，因此決定報考ISA攀樹師證照，必須爬上15公尺高的樹，並且橫向移動5公尺才能過關。

杜裕昌說，五、六年來爬了600多棵樹，許多人認為爬到大樹頂端看出去一定很美，但是，他曾攀爬台灣第九大神木「樟樹公」，位於南投縣神木村附近的河道，但當時因為發生嚴重土石流，爬上樹只看到一片空盪盪的灰白色河床，感覺特別淒涼。

全台第一位「攀樹師」翁恒斌。(圖：「攀樹趣」提供)
全台第一位「攀樹師」翁恒斌。(圖：「攀樹趣」提供)

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