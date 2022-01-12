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鑽樹芯測齡…阿里山神木變年輕 最老巨木不到2000歲

記者吳姿賢╱台北12日電
阿里山神木樹齡改寫
阿里山神木樹齡改寫

阿里山神木遠近馳名，許多人大老遠上山走一、兩個小時步道，就為了跟神木合影，而且愈老的愈受歡迎，但現在科技證實大家可能拍錯了。

農委會林務局昨發布研究，許多阿里山神木不如想像中的「神」，知名的2700歲「水山巨木」其實只有1081歲，被認為相對年輕的「二號巨木」卻有1515歲，「翻身」變最老，神木排名「大洗牌」。

阿里山是台灣三大林場之一，園內有許多古老巨大紅檜群，為正確評估及監測神木健康情形，林務局嘉義林管處三年前委託嘉義大學團隊，透過實地觀察、目視評估、無人機拍攝，並由攀樹師爬到巨木的最上層，以長度1公尺的生長錐鑽取樹芯，再透過專業儀器檢測分析神木的實際年齡，昨首度公開調查。

根據研究團隊檢測，阿里山大部分的神木樹齡都比原本評估還要「年輕」，阿里山第二代神木「香林神木」從2300歲變成只剩626歲，「減齡」1674歲，落差最大；園區最老神木竟是原本籍籍無名的「二號巨木」，但也只有1515歲。

此次研究證實阿里山沒有2000歲以上的神木，不少民眾感到驚訝，葉姓登山客表示，曾到阿里山走一個多小時的步道，就為了跟「水山巨木」合照，當下非常感動，沒想到神木比想像中的年輕這麼多。

為何樹齡計算落差如此大？嘉義林管處處長張岱表示，神木年齡確實被高估，因為以前推測樹齡都是以樹圍、年輪、平均生長量計算，但不夠準確，並非樹圍愈寬就愈老，研究團隊發現，紅檜木為了適應環境，有些幼小苗木會跟鄰近紅檜「合併」，很多必須要數10人才能合抱的神木，其實是老、中、青好幾代苗木共存的結果，不代表存活期間比較長；此次調查的巨木當中，高達77%是合併木。

嘉義大學木質材料與設計學系教授林翰謙說，此次研究也透過巨木樹輪的歷年生長寬度，對照近百年台灣氣候變化，證實因為暖化及氣候變遷關係，紅檜生長速度也變快，未來可利用樹芯、氣候因素推估樹齡。

首建紅檜扁柏DNA資料庫

阿里山神木研究發現紅檜有「合併木」的證據，其實是透過「DNA分子遺傳技術」檢測確認，看似巨大紅檜是由至少兩、三代的樹木合併而來。農委會林務局已跟調查局合作，首度建立600筆紅檜、扁柏的DNA資料，將可用來追查山老鼠盜伐來源。

調查局已把「DNA分子遺傳技術」技轉給民間，廠商再與林務局合作建立樹種樣本。明欣生物科技公司技術長趙秀琦表示，去年開始執行計畫，目前已經建立600筆的紅檜、扁柏資料庫，遍布阿里山、雪山、拉拉山，其實樹木DNA跟人類染色體鑑定原理很像，因為每個樹木都有獨特的生長序列，因此可以用來辨識盜伐木的來源。

阿里山 DNA 檢測

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