「律師建議別單獨回吾疆」 宏嗆蕾：有證據請提告

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

對於李靚蕾 控訴中3名男子的真實身分，王力宏 的經紀人稍早表示3位人員是服務王力宏夫婦12年的生活助理、在職11年的員工，還有1位保全人員。

王力宏方面表示，他是在律師建議他不要單獨回「吾疆」，必須在第三者陪同下去探小孩，而且最後在李靚蕾抗拒下，王力宏並沒有看到小孩，王力宏非常難過，因為思念小孩又無法抱到孩子。

另外，經紀人表示：「很遺憾，因為李女士的發文，又再度占用公共資源。如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪。」經紀人還說王力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。

對此，李靚蕾一早回應：「如果有證據就提供？好，如果你同意我就PO…（原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私 …也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…）。」

李靚蕾今早再度發聲明表示，結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理？大家都知道那是你的「私人」助理(受你雇用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子)。

而對於外界質疑李靚蕾為何不報警？李靚蕾也給出回應：「我有報警。」

對於王力宏說只是想看孩子，李靚蕾說一直不只是歡迎，還不斷請求他看孩子，但想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約？為什麼未經同意要硬闖？為什麼要隱瞞第三人的存在？

關於律師建議，李靚蕾說哪一個律師會建議王要違反協議，「帶著未經同意的三個男人(其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子)來「看孩子」，如果需要證人，一位就夠了，為什麼要帶這麽多人硬闖？