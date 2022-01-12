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李靚蕾再發長文 控王力宏揪黑道硬闖家門

記者王郁惠、林士傑╱台北12日電
王力宏（上）返家身邊帶三男子陪同，且試圖硬闖。(取材自微博)
王力宏（上）返家身邊帶三男子陪同，且試圖硬闖。(取材自微博)

李靚蕾昨晚再發長文控訴王力宏的公開道歉並非真心道歉，且PO監視器畫面揭王力宏試圖帶三名男子硬闖家裡，讓她嚇到毛骨悚然，手一直發抖停不下來，小孩也嚇哭了。網友質疑王力宏想要一次抱走三名小孩，行為相當惡劣。

李靚蕾文中提到，孩子們都期待可以看到爸爸，但當李靚蕾詢問王力宏返家時間，對方卻要她致電詢問美國的調解員。而後從調解員得知王力宏會帶兩位孩子們都熟識的工作人員到家裡「我清楚表達這樣的安排不符合孩子的最佳利益，且雙方當初簽訂的協議中有明訂探視時間除了王力宏、李靚蕾以外的人，都須獲得雙方同意。

李靚蕾盼與王力宏暫時拋開各自心結，單純以父母的姿態與孩子們相處，「結果你還是不顧我的反對，未經我同意，強勢帶著兩位男性按了電鈴。我隔著門請求你讓兩位男性在樓下等。你堅決不同意」，且要求李靚蕾拔除家中監控才願意進門。

李靚蕾覺得事有蹊蹺，透過監視器發現王力宏身旁除了兩位工作人員外，後方還躲著一名黑衣人，工作人員還特別示意他往後方站，試圖躲到監視器盲點伺機而動，「這讓我毛骨悚然。你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，孩子們，目睹了這一切，哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來」。

之前王力宏曾和李靚蕾說過身邊親近工作人員有前科，也跟黑道熟識，擔心王力宏找人對她不利，還特別強調「不自殺聲明」。

除此之外，讓李靜蕾更加不滿的是王力宏私自將與小孩說話的17分鐘私密影片傳給不相干的人，面對她的質疑，王力宏回答不出原因，李靚蕾氣說：「我們的孩子們長相從未曝光過。這也是他們可以繼續安穩生活，不會因此受到任何霸凌或打擾的原因。你跟媒體說你現階段最重要的就是孩子，一樣，我有聽到，沒有看到，我看到的是你的眼中，依然只有你自己。」

如今她認為身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕，喊話王力宏：「真心希望你可以覺醒，不要一錯再錯。你現在種種的脫序行為已經不是一個健全的人會有的行為，為了孩子我希望你能願意正視自己的問題，接受專業的協助。」

李靚蕾(左)和王力宏徹底撕破臉。(本報資料照)
李靚蕾(左)和王力宏徹底撕破臉。(本報資料照)

王力宏 李靚蕾 霸凌

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