台F-16V戰機墜海 飛行員失聯 蔡英文指示全力搜救

今年1月5日，國防部邀請中外媒體參訪三軍春節加強戰備，6650號機曾亮相。圖/北市攝影記者聯誼會提供

台灣稍早1架機號6650的F-16V單座戰鬥機（空軍正式名稱為F-16AM）於嘉義外海執行訓練任務時，發生雷達光點消失事故，由飛行員陳奕上尉駕駛，在嘉義東石鄉海邊的水溪靶場進行對地炸射操演時失聯。總統府發言人張惇涵11日下午表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡英文 總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

墜落現場搜尋情況曝光 軍機常練習炸射

嘉義縣水上空軍基地的嘉義4聯隊F-16V，11日下午約3點半，傳出在嘉縣東石鄉水溪靶場上空失去訊號，空軍、國搜中心、海巡署及在地警消等都已出動救援，據傳，有民眾目擊於鰲鼓濕地北堤西側墜入海面，機上上尉飛官陳奕下落不明。

在地民眾說，水溪靶場在北堤外，也是候鳥濕地，空軍時常練習炸射的靶場，不只F1 6、幻象等都曾去演練，常見空軍軍機去練習低空俯衝、炸射。

失事飛官陳奕去年剛飛F-16 經驗62小時

11日下午空軍一架F-16V（F-16AM）戰鬥機，由陳奕上尉駕駛，在嘉義水溪靶場進行俯衝炸射練習時失事墜地。消息人士指出，飛行員並未跳傘。陳奕是剛分發到嘉義基地的新科F-16飛官，目前F-16總時數62.2小時。

陳奕是1994年次，家住南投縣名間鄉，空軍官校106年班畢業。目前總時數324.05小時，去年完成F-5戰機訓練後，分發到F-16部隊。先到嘉義基地第四聯隊21作戰隊進行換訓。