醫師當「包租公」擁91房 4年租金只報10萬

台中市一名醫師，在台中的一中商圈持有91房，但四年來僅申報台幣十萬元租賃所得。(本報資料照片)

財政部啟動囤房大戶大查稅，鎖定持有十戶以上非自住住宅的多屋族查稅。中區國稅局 昨天表示，近日查到台中市一名醫師，一中商圈持有91房，但四年來僅申報十萬元租賃所得，被國稅局盯上後二度補報，坦承四年內漏報約530萬元(台幣，下同，約19.1萬美元)租賃所得，共計補稅 212萬餘元。推算扣除合理必要損耗費用後，平均每年租金 收入132.5萬元，每間每年收入只有1.46萬元，令人不敢置信，難道是「佛心包租公」？

國稅局表示，囤房大戶查稅專案將於今年3月底截止，4月起啟動第二波、為期兩年的專案查核計畫，查囤房範圍將擴大。也就是說，「囤房中戶」要小心了，若當包租公又逃漏稅，恐難逃過稅局獵漏法網。

財政部去年8月起啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，中區國稅局說明查核成果，截至去年底止，轄內有226位囤房大戶在收報輔導函後，承認是包租公並自動補報所得，共補稅1427萬餘元。全體五區國稅局專案查核將至今年3月底結束。

官員表示，本次專案查到轄內一名醫師，名下持有91間房屋，緊鄰台中一中商圈及學區，不僅將房屋出租給附近學生，還會租給自己員工，但是在過去四個年度間，他只在2016年、2019年各申報五萬餘元租賃所得，其餘年度沒報，以稅率40%推算，四年只繳約4萬元，令國稅局懷疑他有隱匿大筆房租收入。

第一次被通知補報時，這位包租公還是只申報部分收入，但國稅局比對一般租金行情，認為他還有隱瞞，再給他最後通牒，果然第二次他就坦承數百萬租金收入，補報過去四年未申報的78萬餘元、151萬餘元、159萬餘元及141萬餘元租賃所得，合計總額約530萬元。

官員指出，本案算是在輔導下主動補稅，可適用免罰條款，這位包租公僅須加計利息，補稅約212萬元，沒有額外處罰。

以四年漏報約530萬元租賃所得推算，此包租公醫師平均每年租金收入132.5萬元，每間每年收入只有1.46萬元，每間每月收入1200元。以扣除43%的合理必要損耗費用來估算，每間每月租金只收2600百元，恐仍偏離一般租金水準。