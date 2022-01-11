台人口連2年負成長 新生兒跌破16萬創新低

台灣人口連兩年負成長，去年不僅出生數創史上新低，也連兩年「生不如死」，外界呼籲應從房價、友善職場等大環境著手。（本報資料照片）

內政部 昨公布2021年人口統計資料，人口數為2337萬人，較前年減少約18萬人，人口連兩年負成長；全年出生數為15萬3820人，創史上新低，死亡數18萬3732人，連兩年出生人數低於死亡人數。前台大社會系教授薛承泰預測，今年適逢虎年，出生數恐面臨15萬保衛戰，希望蔡政府好好檢討生育政策。

衛福部社家署副署長張美美說，為減輕家長育兒負擔，持續加碼各項育兒補助，今年8月起零至二歲每月育兒補助從3500元（台幣，下同，約126.4美元）加碼到5000元，托育補助從7000元調高到8500百元。其他準公共化托嬰中心如果人力優於法令規定一比五，降到一比四就能獲得一年50萬元獎勵金。保母若通過查訪考核，一年可領5000元獎勵金。

不過，國民黨 立委萬美玲說，萬物齊漲、唯獨薪水不漲，年輕人勢必愈來愈不敢生，政府應多努力，以及打造完善育兒環境讓父母安心工作，這些都比祭出育兒津貼更有感。

民眾黨立委蔡壁如質疑，台灣人口持續加速衰退，人口成長曲線已到了死亡交叉點，雖然行政院提出「零到六歲國家養」政策，但整體人口數仍持續往下崩跌，政府必須重視。她曾舉辦多場公聽會探討，為何年輕人不敢生養，最多原因就是房價 太高、買不起房，明明人口持續減少，房價為何還漲到無法無天的地步？

婦產科醫學會理事長黃閔照也說，台灣人多有虎年不宜婚嫁生子的觀念，以往虎年出生數都會下降兩萬人，今年出生數一定比去年更低，亟需國家投入計畫和補助，降低人口負成長的衝擊。

中國時報報導，薛承泰指出，上次虎年是2010年，當時馬政府還遇到金融海嘯，那一年出生數還達到16萬多；而從2011至2015年的馬政府時期，每年出生率都提升，平均每年約21萬出生數；到蔡政府執政的2016至2021年，平均只有17萬不到，每年差3至4萬。