台首位布袋戲女演師 89歲江賜美列「人間國寶」

縱橫台灣布袋戲界逾70年，第一代女頭手江賜美，今年榮獲文化部布袋戲重要保存者。（圖：新北文化局提供）

文化部日前公告四位新科人間國寶。分別是登錄「細木作」保存者游禮海、「傳統建築彩繪」保存者莊武男、「布袋戲」保存者江賜美、「客家八音」保存者鄭榮興。其中江賜美是繼陳錫煌、黃俊雄後第三位獲得「人間國寶」的布袋戲演師，也是首位「人間國寶」布袋戲女演師。

江賜美今年89歲，是台灣布袋戲界第一位女「頭手（戲班主演）」。她生於南投，十多歲就跟隨父親戲班四處演出，從助演熬成「頭手」。她以風格獨具的濃厚鄉土口白迅速崛起，1967年創辦真快樂掌中劇團。她曾北上大稻埕與當時的布袋戲大師許王、李天祿等人同台競技，轟動布袋戲界。

為了在男性為主的布袋戲圈闖出一片天，江賜美一路辛苦。她曾透露，臨盆前還在廟口演謝神戲，挺著十月沉重孕肚一站就是幾小時，得抓個板凳墊在肚子底下撐著繼續把戲演完。

文化部說，江賜美從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，為傑出、獨特並具代表性布袋戲女演師。

文化部說，游禮海技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，不僅見證大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，更以中西合璧特色引領大溪木藝發展。莊武男從事傳統建築彩繪逾一甲子，了解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能。 鄭榮興為苗栗陳家班北管八音團第五代傳人，嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏。