我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

台首位布袋戲女演師 89歲江賜美列「人間國寶」

記者陳宛茜／台北11日電
縱橫台灣布袋戲界逾70年，第一代女頭手江賜美，今年榮獲文化部布袋戲重要保存者。（圖：新北文化局提供）
縱橫台灣布袋戲界逾70年，第一代女頭手江賜美，今年榮獲文化部布袋戲重要保存者。（圖：新北文化局提供）

文化部日前公告四位新科人間國寶。分別是登錄「細木作」保存者游禮海、「傳統建築彩繪」保存者莊武男、「布袋戲」保存者江賜美、「客家八音」保存者鄭榮興。其中江賜美是繼陳錫煌、黃俊雄後第三位獲得「人間國寶」的布袋戲演師，也是首位「人間國寶」布袋戲女演師。

江賜美今年89歲，是台灣布袋戲界第一位女「頭手（戲班主演）」。她生於南投，十多歲就跟隨父親戲班四處演出，從助演熬成「頭手」。她以風格獨具的濃厚鄉土口白迅速崛起，1967年創辦真快樂掌中劇團。她曾北上大稻埕與當時的布袋戲大師許王、李天祿等人同台競技，轟動布袋戲界。

為了在男性為主的布袋戲圈闖出一片天，江賜美一路辛苦。她曾透露，臨盆前還在廟口演謝神戲，挺著十月沉重孕肚一站就是幾小時，得抓個板凳墊在肚子底下撐著繼續把戲演完。

文化部說，江賜美從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，為傑出、獨特並具代表性布袋戲女演師。

文化部說，游禮海技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，不僅見證大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，更以中西合璧特色引領大溪木藝發展。莊武男從事傳統建築彩繪逾一甲子，了解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能。 鄭榮興為苗栗陳家班北管八音團第五代傳人，嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏。

文化部公告布袋戲保存者江賜美藝師，她也是首位獲「人間國寶」的布袋戲女演師。（圖：...
文化部公告布袋戲保存者江賜美藝師，她也是首位獲「人間國寶」的布袋戲女演師。（圖：文化部提供）

上一則

民進黨選對會 決議防疫優先 選戰布局延春節後

下一則

兩岸外交戰 台能靠美相挺取勝？

延伸閱讀

受美國勢力干預和疫情影響 北韓：不參加北京冬奧

受美國勢力干預和疫情影響 北韓：不參加北京冬奧
9帝后像封台灣國寶 「最醜皇帝」陪榜

9帝后像封台灣國寶 「最醜皇帝」陪榜
推動台灣文化 UCLA白人教授獲表彰

推動台灣文化 UCLA白人教授獲表彰
虧18億還要融資 華視擬借17億蓋樓

虧18億還要融資 華視擬借17億蓋樓

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
中國媒體報導，台資深藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式。環球網

中媒：台藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式

2022-01-04 10:23

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑