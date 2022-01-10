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惡師誘簽「絕對服從契約」 5男學生考差就被性懲罰

記者柯毓庭／新北10日電
方姓男老師誘使五名學生簽訂「絕對服從合約」，只要成績不及格就須接受性騷擾懲罰，被新北地院依違反兒少法等罪重處有期徒刑12年。(本報資料照片)
方姓男老師誘使五名學生簽訂「絕對服從合約」，只要成績不及格就須接受性騷擾懲罰，被新北地院依違反兒少法等罪重處有期徒刑12年。(本報資料照片)

新北市38歲方姓男高中國文教師，2018年與五名男學生簽定「絕對服從契約」，以各種名義對其「懲罰」，要求學生在他面前自慰、拍下過程。新北地方法院認為方男利用權勢猥褻、拍攝，嚴重影響學生身心，犯後更始終否認犯行，還誣賴是學生誣陷，依兒童及少年福利法等重處有期徒刑12年6月。

檢警調查，方姓男老師2017年8月起擔任受害男學生班導師、國文老師，他利用學生想考上好大學、與家裡關係差、國文成績通過或保守學生秘密等機會，向學生要求「賣」出自身給他，與學生簽訂「絕對服從契約」。

學生考差時要接受「懲罰」，如自慰給方男看、全裸被方男以尺打屁股，或被以膠帶綑綁後徒手搔癢身體、生殖器等，還被要求拍自慰影片給他，受害學生多達五人，且時間長達一年多，還在其他學生得知此事後，傳訊向受害學生質疑「你有沒有說這一切是你自己求來的」、「除了你，沒人真被這樣照顧過」等，並要受害學生「裝死」。

受害男同學明知方男不正確，但為班級選擇隱忍，向同學稱「我不想讓未來舉辦同學會時沒有老師可以邀請」、「我有點小矛盾」，然其中一名受害男同學父親仍發現孩子異狀，得知詳情後向警方報案。

新北地院認為，方男身為國文教師、班導師，應恪守師到，卻選擇趁學生面臨自我認同、升學、家庭等多重壓力而向他求助時，未滿則個人私慾，利用權勢為猥褻犯行及拍攝、製造猥褻行為電子訊號，嚴重影響受害學生身心健全，更玷汙愛與品德教育

法院考量方男始終否認犯行，還誣賴是受害學生聯合班上同學誣陷，且未與受害者道歉、達成賠償，依成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人、利用權勢為猥褻罪；違反本人意願之方法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪等罪嫌，合併重處有期徒刑12年6月。

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