台灣去年人均負債24.8萬 年增1萬元

財政部國庫署表示，去年平均每位國人負債24.8萬元台幣，較2020年底增加1萬元台幣。（本報資料照片）

財政部 國庫署近日公布截至去年12月31日最新國債 鐘資料，中央政府長短債合計約5兆8098億元（台幣，下同，約2100億美元），平均每位國人負債24.8萬元，較2020年底23.8萬元增加1萬元，主要是因應疫情 編列特別預算所致；但已較去年6月底高點25.6萬元減少。

財政部以預算案數估算，預計至今年底長債比約32.98%，距離法定債限40.6%還有一段距離，財政仍算穩健。

財政部官員表示，去年底國人負擔國債較前年底增加，主要有兩大原因，首先是去年本土疫情一度嚴峻，紓困支出增加；另一方面，少子化影響下，人口在前年面臨死亡交叉後，去年人口數持續下滑，使計算平均每人國債的分母變小。

財政部指出，觀察一年以上中央政府債務未償餘額（長債），蔡英文總統上任時，2016年底長債約5.3兆元，而自2016底到2019年底間，長債都維持在5.3兆元左右，財政狀況穩健；直到2020年疫情發生，支應相關紓困振興支出，長債才成長到5.4兆元，到去年底，長債則成長到近5.7兆元。

財部表示，近年無論是中央或地方，都積極推動開源節流，債務狀況有所改善，中央政府的長債比從2012年的36.34%，連續七年下降到2019年的29.65%，2020年受疫情影響回升到30.06%，但仍遠低於2012年的高點。

今年同樣受到疫情影響，財政部估去年底長債比約33.52%，今年底估約32.98%，將會比去年下降，且距離債限40.6%還有一段距離。

財政部指出，去年包括穆迪、史坦普及惠譽等三大信評機構，均對台灣信用評等調升或給予正向評價，台灣在財政及債務管理上獲得國際肯定，也顯示台灣財政體質相對穩健。

官員表示，財政健全並非完全不舉債，未來將持續開源節流、管控歲出歲入，減緩債務累積；另一方面，振興、前瞻建設等舉債因應建設，可發揮拉抬經濟成長的效果，無論對於稅收、民眾所得都有幫助，也有助提升債務承擔能力。若今年歲入執行良好，政府也將增加債務還本，減緩債務累積。