我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

台灣去年人均負債24.8萬 年增1萬元

記者翁至威／台北10日電
財政部國庫署表示，去年平均每位國人負債24.8萬元台幣，較2020年底增加1萬元台幣。（本報資料照片）
財政部國庫署表示，去年平均每位國人負債24.8萬元台幣，較2020年底增加1萬元台幣。（本報資料照片）

財政部國庫署近日公布截至去年12月31日最新國債鐘資料，中央政府長短債合計約5兆8098億元（台幣，下同，約2100億美元），平均每位國人負債24.8萬元，較2020年底23.8萬元增加1萬元，主要是因應疫情編列特別預算所致；但已較去年6月底高點25.6萬元減少。

財政部以預算案數估算，預計至今年底長債比約32.98%，距離法定債限40.6%還有一段距離，財政仍算穩健。

財政部官員表示，去年底國人負擔國債較前年底增加，主要有兩大原因，首先是去年本土疫情一度嚴峻，紓困支出增加；另一方面，少子化影響下，人口在前年面臨死亡交叉後，去年人口數持續下滑，使計算平均每人國債的分母變小。

財政部指出，觀察一年以上中央政府債務未償餘額（長債），蔡英文總統上任時，2016年底長債約5.3兆元，而自2016底到2019年底間，長債都維持在5.3兆元左右，財政狀況穩健；直到2020年疫情發生，支應相關紓困振興支出，長債才成長到5.4兆元，到去年底，長債則成長到近5.7兆元。

財部表示，近年無論是中央或地方，都積極推動開源節流，債務狀況有所改善，中央政府的長債比從2012年的36.34%，連續七年下降到2019年的29.65%，2020年受疫情影響回升到30.06%，但仍遠低於2012年的高點。

今年同樣受到疫情影響，財政部估去年底長債比約33.52%，今年底估約32.98%，將會比去年下降，且距離債限40.6%還有一段距離。

財政部指出，去年包括穆迪、史坦普及惠譽等三大信評機構，均對台灣信用評等調升或給予正向評價，台灣在財政及債務管理上獲得國際肯定，也顯示台灣財政體質相對穩健。

官員表示，財政健全並非完全不舉債，未來將持續開源節流、管控歲出歲入，減緩債務累積；另一方面，振興、前瞻建設等舉債因應建設，可發揮拉抬經濟成長的效果，無論對於稅收、民眾所得都有幫助，也有助提升債務承擔能力。若今年歲入執行良好，政府也將增加債務還本，減緩債務累積。

財政部 疫情 國債

上一則

迷信組織票…顏家本營失守 派系不再是必勝保證

下一則

國民黨立委補選、罷昶雙輸 朱立倫未出席記者會挨轟

延伸閱讀

台去年出超652億美元 陸港是大補丸

台去年出超652億美元 陸港是大補丸
小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元

小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元
北卡逾9億財產無人認領 民眾可上網查詢

北卡逾9億財產無人認領 民眾可上網查詢
中國全年新增減稅降費 達1576億美元

中國全年新增減稅降費 達1576億美元

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天