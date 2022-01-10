罹口腔癌殺黑狗獻祭續命？父子偷4隻被逮

南投縣名間鄉游姓父子涉嫌偷竊四隻狗，供稱要殺了獻祭，警方逮捕兩人，並救回狗。（翻攝自台灣動保社團）

彰化縣二水鄉上月陸續傳出有動保人士飼養的流浪狗失蹤，動保人士擔心狗被抓去煮香肉進補，排班查獲偷狗賊游姓父子；兩人至少偷了四隻狗，原因竟是兒子得口腔癌，他們要「殺狗獻祭」。警方獲報逮捕游姓父子，依竊盜罪嫌送辦，遭竊捕的犬隻發還。

動保人士董姓女子說，他們長期餵養流浪狗，上月底發現陸續有四隻失蹤，懷疑被狗販抓走，擔心淪為香肉。他們除了張貼告示警告不法人士不能抓狗，也開始排班圍堵偷狗賊。

上月26日下午，動保人士發現游姓父子出現鬼鬼祟祟，一看到他們就騎車離開，但到了晚上二人又出現，他們上前攔下後，報警處理。

游姓父子住在南投民間鄉，被逮後坦承抓走四隻狗，其中一隻中途逃跑；當時二人對警方表示抓狗要養，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

不過董小姐說，之後動保人士到游姓父子的家要帶回被偷的流浪狗，發現他們家倉庫「很可怕」，有四、五個狗籠，經他們再三逼問，游父才說，因為兒子口腔癌，必須殺黑狗祭神明，幫兒子續命。

董小姐說，文明時代，竟還有這種事，讓他們覺得非常不可思議。附近鄰居也說，游家三樓有神壇，一直都在抓狗，而且抓的都是才一、二歲的年輕黑狗，持續有獻祭行為；還有鄰居說看到游家凌晨拖出狗狗的屍體。