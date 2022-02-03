我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

疫情焦慮阻斷「社交處方」 衝擊健康

台灣新聞組╱台北3日電
疫變下退休力調查關鍵數字。
疫變下退休力調查關鍵數字。

疫情改變習以為常的生活，無法出門，讓過去促進身心健康的方法都被迫中斷，造成衰弱與憂鬱。疫情衝擊未歇，未來更有新挑戰，要維持退休健康力，專家建議，必須找到人際無法交流時的替代方案，個人也別自我設限，隨時自我調整。

根據本報系聯合報與元氣網進行的「疫情下的退休力應變大調查」，許多台灣人在三級警戒期間為促進健康做了不少努力，逾五成保持規律運動、自己烹調，七成盡量宅在家；而警戒降到二級後，有三成五自覺體力維持一定水準，但也有一成三認為健康狀況變差，近一成覺得衰弱，近一成五變得憂鬱或焦慮。

台灣關渡醫院院長陳亮恭觀察，和長者相較，同樣受限無法外出、活動量變少，年輕人應變能力佳、較有彈性，運用科技的障礙少，疫情期間許多人開始線上運動，甚至揪團，發展出新社交模式。但以居家運動來說，如何達到效果，其實必須經過設計。

認知退化 長輩變得更加衰弱

根據本報系聯合報「2021年退休力大調查」，分析近3萬人填答退休準備指標結果，年齡愈大，每周運動五天比率愈高，70到74歲有43.4%的人，每周運動五次，每次30分鐘以上，但30歲以下，達到如此強度僅8%。

不過，疫情對長輩健康造成更大衝擊。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，疫情阻斷「社交處方」，減少互動，有些失智長輩出現妄想，看到新聞台播放失火畫面，頻頻要女兒去救火。

陳亮恭說，門診中原就健康不佳的長者，疫情後約二至三成衰退，這已非個案，而是系統性問題。他提醒，未來即使疫情過去了，人們也無法完全回到以前的生活，須找出新照護模式或替代方案。

疫情 退休 失智

上一則

為女兒著想 68歲單親媽遠行必寫遺書

下一則

摩特動力口碑行銷 讓產品自己說話

延伸閱讀

醫藥／84歲健身 愈動愈年輕

醫藥／84歲健身 愈動愈年輕
記者接神秘電話快閃 1小時後變新聞主角 直播自家竊案

記者接神秘電話快閃 1小時後變新聞主角 直播自家竊案
梅根告英小報侵犯隱私勝訴 獲1英鎊象徵賠償

梅根告英小報侵犯隱私勝訴 獲1英鎊象徵賠償
韓國瑜催出逾萬韓粉 藍：朱立倫有辦法叫動這麼多人嗎

韓國瑜催出逾萬韓粉 藍：朱立倫有辦法叫動這麼多人嗎

熱門新聞

切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40
趙江朱韓 藍4要角合體發文 中廣董事長趙少康（左起）、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜昨晚聯合發文為國民黨加油。這次的合體發文是由韓國瑜召集，昨晚邀請三人相聚暢談。藍營四大要角難得同框，有意展現國民黨大團結。（取材自臉書）

「絕無朱下韓上」韓國瑜：我不當螃蟹

2022-01-29 02:30
台灣前法務部長廖正豪。圖／本報系資料照片

台前法務部長廖正豪除夕夜過世 享壽75歲

2022-02-01 07:41

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人