疫情焦慮阻斷「社交處方」 衝擊健康

疫變下退休力調查關鍵數字。

疫情 改變習以為常的生活，無法出門，讓過去促進身心健康的方法都被迫中斷，造成衰弱與憂鬱。疫情衝擊未歇，未來更有新挑戰，要維持退休 健康力，專家建議，必須找到人際無法交流時的替代方案，個人也別自我設限，隨時自我調整。

根據本報系聯合報與元氣網進行的「疫情下的退休力應變大調查」，許多台灣人在三級警戒期間為促進健康做了不少努力，逾五成保持規律運動、自己烹調，七成盡量宅在家；而警戒降到二級後，有三成五自覺體力維持一定水準，但也有一成三認為健康狀況變差，近一成覺得衰弱，近一成五變得憂鬱或焦慮。

台灣關渡醫院院長陳亮恭觀察，和長者相較，同樣受限無法外出、活動量變少，年輕人應變能力佳、較有彈性，運用科技的障礙少，疫情期間許多人開始線上運動，甚至揪團，發展出新社交模式。但以居家運動來說，如何達到效果，其實必須經過設計。

認知退化 長輩變得更加衰弱

根據本報系聯合報「2021年退休力大調查」，分析近3萬人填答退休準備指標結果，年齡愈大，每周運動五天比率愈高，70到74歲有43.4%的人，每周運動五次，每次30分鐘以上，但30歲以下，達到如此強度僅8%。

不過，疫情對長輩健康造成更大衝擊。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，疫情阻斷「社交處方」，減少互動，有些失智 長輩出現妄想，看到新聞台播放失火畫面，頻頻要女兒去救火。

陳亮恭說，門診中原就健康不佳的長者，疫情後約二至三成衰退，這已非個案，而是系統性問題。他提醒，未來即使疫情過去了，人們也無法完全回到以前的生活，須找出新照護模式或替代方案。