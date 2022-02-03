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為女兒著想 68歲單親媽遠行必寫遺書

記者 鄭惠仁
趙鸞美在小女兒車禍過世後，出國旅遊前必寫遺書，詳細交代身後事宜。(記者鄭惠仁／攝影)
趙鸞美在小女兒車禍過世後，出國旅遊前必寫遺書，詳細交代身後事宜。(記者鄭惠仁／攝影)

「病人自主權」賦予了當事人選擇醫療行為、自己決定善終的權利，但在身體尚健康時，先訂定一筆「拒絕搶救」契約，何其勇敢？68歲的單親媽媽趙鸞美為減輕孩子負擔，早早簽下，更進一步完成器官捐贈同意書，因為她曾體驗白髮人送黑髮人之痛，多年前女兒意外過世，趙鸞美從這場悲劇中習得大愛。

趙鸞美從事餐飲業，早年因丈夫不忠離婚，獨力扶養兩名女兒長大。沒想到，在她46歲、小女兒19歲剛升大二那年，女兒搭同學機車上陽明山，不幸車禍身亡。

小女兒過世後，趙鸞美身邊只剩大女兒，接下來幾年，趙鸞美只要出遠門必寫遺書，把身後事交代一清二楚。

趙鸞美至今每次旅遊都會加保意外險，「別人可能會笑我，但我認為這是保險觀念，未來也會繼續這麼做。」她說，自己沒有什麼財產，若發生意外，女兒至少可多領點保險金，不必為她的後事煩惱。

趙鸞美目前獨居，個性熱情堅強的她享受培養眾多興趣，目前在台南社區大學修了四門課，樂在其中。

在「身後學」課堂中，趙鸞美從同學經驗中聽到許多身後財產糾紛，親人反目成仇的故事，體認到身前訂立遺囑的重要。最近趙鸞美更簽下「預立醫療決定書」，未來若因故無法自主呼吸，不用氣切、插管等急救。

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